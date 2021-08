La nuova espansione di Magic è solamente digitale

A partire dal 26 agosto 2021 sarà disponibile in esclusiva sull’app Magic Arena l’espansione Jumpstart: Historic Horizons. Un set con una piccola, grande particolarità: conterrà 36 carte disponibili esclusivamente in digitale, a vent’anni di distanza dall’ultima volta. Una strada che Wizards of the Coast è tornata a percorrere da qualche tempo e che porta con sé implicazioni non trascurabili per il capostipite dei giochi di carte collezionabili.

Fin dal suo lancio nel 2019 Magic Arena è diventato uno dei modi più popolari per giocare a Magic, diventando di fatto l’unico (o quasi) durante i lunghi mesi di restrizioni dovute alla pandemia. Accanto ai set disponibili in Standard, il formato principale, si sono col tempo introdotte vecchie carte dall’ampio catalogo di Magic attraverso raccolte rilasciate a cadenza regolare: Historic Horizons è solo l’ultimo esponente di una strategia per rendere Arena il più appetibile possibile al grande pubblico.

La nuova espansione fa parte della serie Jumpstart, un formato lanciato nel 2020 con l’omonimo prodotto cartaceo che prevede la fusione in un’unica esperienza di gioco di constructed e limited, le due grandi varianti di Magic: come in limited è possibile aprire bustine le quali, come in constructed, contengono già tutto quello che serve per giocare senza ulteriori sforzi.

A rendere Historic Horizons molto più di un semplice aggiornamento di Arena ci pensano 36 carte disponibili esclusivamente sull’applicazione: qualcosa che Wizards of the Coast non faceva su così larga scala dal 2001, quando su Dreamcast uscì una versione digitale di Magic chiamata semplicemente Magic: The Gathering.

Sebbene già lo scorso anno fossero state pubblicate una manciata di carte disponibili solo su Arena, Historic Horizons rappresenta un esperimento senza precedenti. Intere meccaniche, quali Conjure e Perpetually, permettono infatti di svolgere azioni impensabili nella versione cartacea, come creare dal nulla carte da aggiungere alla propria mano. Magic si avvicina così a competitor come Heartstone, in una scelta consapevole da parte di Wizards.

Sebbene veterani come Aaron Forshtye, vicepresidente del settore design di Magic e nell’azienda da quasi vent’anni, abbiano a più riprese sottolineato che Magic rimarrà un gioco “prima di tutto cartaceo“, anche in occasione del lancio di un prodotto particolare come Historic Horizons, è innegabile l’importanza del settore digitale e l’influenza che già da tempo sta avendo sul gioco stampato.

L’esempio più eclatante è probabilmente rappresentato dalla meccanica Compagno, rilasciata con l’espansione del 2020 Ikoria: Terra dei Behemoth. Ispirata dal popolare formato Commander, per la prima volta nella storia di Magic diventa possibile iniziare la partita con un’ottava carta in mano. Se e solo se, però, determinati requisiti nella costruzione del mazzo sono soddisfatti: qualcosa tanto facile da verificare in formato digitale quanto complesso nella realtà, soprattutto in circostanze informali.

La pandemia di Covid-19 e le restrizioni agli incontri in pubblico, che hanno naturalmente coinvolto gli incontri sanzionati di Magic, non sono state d’aiuto nel dissipare i timori di molti appassionati riguardo il futuro cartaceo di Magic.

Al momento la certezza è che nel breve termine le carte non spariranno dalla circolazione: sebbene Wizards non abbia rilasciato dati sugli incassi pervenuti grazie ad Arena, la mole di prodotti fisici rilasciati negli ultimi due anni fa intuire un mercato estremamente vitale, come confermato dal fatto che il 2020 sia stato l’anno coi maggiori incassi di sempre per Magic.

Historic Horizons sarà disponibile su Magic Arena dal 26 agosto. Attualmente l’ultima espansione del gioco, disponibile anche in cartaceo, è Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms, di cui vi abbiamo già parlato.

