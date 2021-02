La nuova “Glitter” Collection di Fabiana Gabellini per una donna che ama giocare con la luce

La tendenza “Stardust” è divenuta sempre più forte negli ultimi tempi, una vera e propria passione che la moda interpreta per assecondare il desiderio di evasione, per consentire ad ogni donna di reagire ad un senso di malessere culturale brillando in simbiosi con la natura. Indossare un capo glitter significa riuscire a catturare una piccola scintilla di luce, un raggio di sole, il bagliore della luna e delle stelle enfatizzando così il nostro fascino. La nuova collezione “Glitter” di Fabiana Gabellini nasce proprio con l’intenzione precisa di donare ottimismo e speranza, di far splendere tutte le donne come gioielli preziosi dal mattino alla sera. Un ensemble di capi che attrae, abbaglia, incanta e seduce. Disorienta piacevolmente. Dalla gonna lunga, al gilet, alla camicia con volant, agli abiti, ogni capo può essere abbinato in maniera semplice ed elegante in relazione al proprio stile ed indossato in molteplici occasioni. La giovane fashion designer, ancora una volta, interpreta i desideri ed i sogni delle donne, realizzando autentiche creazioni ricche di abilità e maestria, che celebrano un raffinato artigianato e una eredità couture.

Fabiana utilizza la sua arte affinchè i suoi looks siano la più pura e totale espressione femminile, incoraggiando ogni donna a mostrare la sua anima e ad essere se stessa, aiutandola a sentirsi sempre chic e sofisticata. Un design versatile, uno stile gentile e poetico del quale innamorarsi. La moda di Fabiana Gabellini è, infatti, una affermazione di personalità perchè l’abbigliamento che decidiamo di indossare parla di noi, è un modo per distinguerci, per comunicare agli altri la nostra unicità. La collezione “Glitter” di Fabiana Gabellini sa far emozionare, è un perfetto equilibrio di garbo ed audacia, è dedicata a una lady che ama divertirsi, giocare con la luce per brillare con naturalezza, impreziosire la sua immagine per mostrare il suo misterioso charm intriso di sofisticata e scintillante leggerezza, la sua femminilità delicata che non rinuncia al lato passionale e seducente.

Atelier Fabiana Gabellini Madetomeasure

Via Matteotti n. 26 – 47841 Cattolica (RN), Italy

Tel. + 39 347 9529434

www.fabianagabellini.com

Ph. ©Evgheni Capanelli, Model & Stylist Natalia Arduini, MU Cinecittà Makeup by Lucia Conti, Designer Fabiana Gabellini

Press: Francesca Fortini, e-mail: infolareve@libero.it