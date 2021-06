la-nuova-nave-da-crociera-msc-con-la-prua-a-forma-di-freccia

Tecnologica e futuristica, Msc World Europa sarà anche la più lunga della flotta con ben 333 metri

(Foto: Msc)

Msc World Europa sarà la nuova nave da crociera ammiraglia da record che debutterà nel dicembre 2022 puntando su un design rinnovato, tanta tecnologia a bordo e un’attenzione maggiore alle esigenze green. La futura proposta del progetto Msc World Class è attualmente in via di costruzione presso i Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire in Francia e inaugurerà l’attività con un viaggio invernale nel Golfo Persico con quattro notti da Doha in Qatar per poi proseguire verso l’homeport presso Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

In attesa del varo e con già in vendita i primi biglietti per le crociere del debutto, Msc World Europa si mostra in foto e con un video (vedi sotto) che racconta dell’innovativo design con una prua a 90 gradi a forma di freccia e una poppa che disegna una Y. La lunghezza totale sarà di 333 metri, un record per la flotta di Msc Crociere.

Una delle caratteristiche di spicco della nave è la cosiddetta Europa Promenade che è lunga 104 metri, un ambiente diviso in una parte all’aria aperta e una in indoor con un display led che creerà giochi di luce durante il giorno. In totale ci saranno 22 ponti, 40000 metri quadrati di spazio pubblico e 19 categorie di cabine con il 65% delle stanze che avrà anche un balcone. Saranno tredici i punti di ristoro con sei ristoranti tematici.

(Foto: Msc)

La propulsione dei potenti motori della Msc World Europe sarà affidata al Gnl (Gas Naturale Liquefatto), che è composto in grande parte da metano oltre che da etano, propano e butano; una soluzione che abbassa drasticamente le emissioni di anidride carbonica e polveri sottili. Si ricava da giacimenti sotto la superficie e viene liquefatto a -162 gradi così da comprimerne il volume di circa 600 volte. È una risorsa sempre più utilizzata nei trasporti marittimi per via della sua efficienza e l’alto potere calorifico.

Come anticipato, il primo viaggio di Msc World Europa vedrà come protagonisti gli Emirati Arabi durante l’inverno 2022/23 mentre a marzo 2023 si dedicherà al Mar Mediterraneo con crociere estive strutturate in 7 notti con tappe a Genova, Napoli e Messina, Malta, Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).