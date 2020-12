La nuova nave MSC Seashore e le altre novità del 2021/2022

Il 2021 è ormai e alle porte e il mondo dei viaggi è pronto a decollare lasciandosi alle spalle un anno di divieti, accortezze e blocchi. Dopo la pandemia globale da Covid-19, infatti, il turismo non vede l’ora di recuperare il tempo perduto e non fanno eccezione le crociere.

La compagnia di navigazione MSC, in particolare, nel 2021 sarà impegnata a presentare la nuova nave: la MSC Seashore. Il mezzo, che sarà il fiore all’occhiello della compagnia navale, possiede molti più ristoranti, casinò, negozi e aree di intrattenimento e verrà varata ad agosto 2021. La prima delle navi Seaside Evo attraverserà l’Atlantico verso le acque più calde dei Caraibi, offrendo itinerari con tappe in luoghi suggestivi come Messico, Isole Cayman, Giamaica e Bahamas con Ocean Cay o Puerto Rico, Isole Vergini, Repubblica Dominicana.

Viaggi di grande prestigio, insomma, verso zone relax e di divertimento, in una nave dagli spazi ampi e con un’innovativa tecnologia (nota come MSC for Me) per un’esperienza di bordo migliorata. Un vero paradiso per chi ama navigare in mare senza rinunciare a nessun comfort.

Le novità per l’anno 2021/2022 però non si fermano qui. MSC Crociere, infatti, ha riconfermato il suo programma per le crociere invernali per vivere un’esperienza rilassante a bordo delle navi della flotta Msc Crociere godendo dell’intrattenimento in nave, gustando piatti internazionali con pacchetti pensati anche per le famiglie.

E gli itinerari? Caraibi, Mediterraneo, la regione del Golfo Persico, Sud America e Sud Africa. Mete perfette per chi cerca una piccola fuga, per chi ha voglia di avventura e di ammirare nuovi paesaggi e per le famiglie che vogliono godersi le vacanze senza pensieri in 3, 4, 7, 8 o 11 notti. La crociera più lunga di 11 notti, per esempio, farà scalo in Giamaica, Aruba, Colombia, Panama, Costa Rica e nella splendida isola privata di Ocean Cay, il tutto a bordo della magica MSC Seaview; mentre MSC Meraviglia approderà a Port Canaveral offrendo un mix di crociere più brevi da 3 o 4 notti.

Gli amanti dei Caraibi potranno salire a bordo della MSC Seaview e distendersi nelle spiagge di sabbia bianca contornate da incantevoli acque cristalline mentre altre 4 navi saranno impegnate nelle acque del Mediterraneo per crociere alla scoperta di alcune delle destinazioni più popolari d’Europa. Tra queste ci sono di certo Genova, con le particolari e strette vie; Barcellona con le sue infinite meraviglie e Marsiglia, meravigliosa cittadina francese. La compagnia farà ancora scalo in Italia, sempre nell’inverno 2021, toccando città stupende come Palermo, Civitavecchia e La Valletta a Malta.

Il viaggio proseguirà verso il Golfo Persico con due navi impegnate, sempre nella stagione invernale, verso gli Emirati Arabi trasportando anche gli ospiti desiderosi di partecipare all’Expo Dubai che, sempre a causa della pandemia, è stato posticipato all’ottobre 2021. Da novembre 2021 salperanno anche le navi in Sud Africa, tra Città del Capo e Durban, mentre, infine, non potrà mancare qualche tappa in Sud America. Qui MSC sarà presente per l’inverno con ben 4 navi (con imbarco in Brasile) e una quinta nave presente nella regione con imbarco in Argentina.

Tutto questo in attesa del nuovissimo itinerario di 116 notti in giro per il mondo con partenza il 5 gennaio 2022 su MSC Poesia: 43 fantastiche destinazioni in 24 paesi diversi, con ben nove pernottamenti.