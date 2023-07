La nuova vita di Forio, qualità e divertimento uniche nel suo genere

Da sempre punto di ritrovo di turisti, vacanzieri e amanti del divertimento, l’isola di Ischia negli ultimi sta assumendo sempre più i contorni di un posto che va ben oltre i normali giorni di relax che un tempo si riassumevano nella parola “Villeggiatura”.

La Pandemia e le calamità naturali dell’ultimo periodo hanno lasciato il segno ovunque, non solo per Ischia, ma sull’isola del golfo partenopeo c’è un Comune che va in controtendenza e segna il passo con un’ottima offerta turistica, non banale, varia e di qualità. Perla fra le perle è sicuramente il Comune di Forio.

Storicamente luogo di dominazione saracena e ritrovo di artisti nel dopoguerra, Forio negli ultimi mesi ha attraversato un tunnel positivo che l’ha collocata in una dimensione turistica-socio-culturale di alto livello con una proposta varia per famiglie e giovani.

Se la bellezza paesaggistica non è data dalla mano dell’uomo, in quanto baciata dall’immensa fortuna di affacciare su un golfo mozzafiato, Forio ha trovato un nuovo mood e nuova luce nell’ultimo periodo grazie anche nel cambio amministrativo che ha visto salire alla guida del governo cittadino Stanislao Verde.La tranquillità del luogo dal punto di vista dell’ordine pubblico, la proposta d’elité di un turismo che varia dal divertimento alla cucina di alta qualità alla buona musica, eleggono Forio sicuramente a vera grande novità piacevole dell’Isola verde

Ufficio Stampa