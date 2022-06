La Paella furbissima di Bruno Barbieri, più buona e veloce dell’originale

La Paella super veloce di Bruno Barbieri: “Ecco il segreto per farla in poco tempo ma super buona come in Spagna”. In tantissimi me la state chiedendo, ed eccola qua. La ricetta della paella del giudice di Masterchef italia Bruno Barbieri. Lo chef pluristellato ama particolarmente questa patienza, come spiega lui stesso sul suo seguitissimo blog: “Una ricetta che amo molto, come amo molto la Spagna. Si tratta della mia versione, che si ispira un po’ ai miei tanti viaggi in Spagna e al mio amore per questa terra”. Ma vediamo ora come si prepara

PAELLA INGREDIENTI

500 gr di riso di Calasparra o Bomba

250 di vongole veraci

250 di lupini di mare

400 gr di moscioli di mare

4 gamberoni

4 scampi

2 cosce di pollo

1 coscia di coniglio

300 gr di costolette di maiale

250 di chorizo

150 gr di piselli

1 cipolla

1/2 perone rosso

1/2 peperone verde

2/3 spicchi d’aglio

2 pomodori maturi

1 pizzico di paprika

zafferano in pistilli

prezzemolo

brodo di pesce q.b.

sale pepe q.b.

PAELLA PROCEDIMENTO

In una casseruola unire all’olio extravergine d’oliva tutti i conchigliacei e sfumare con il vino bianco. Appena saranno aperti, toglierli dal fuoco . Pulire i gamberoni e gli scampi, risolarli in padella con olio, aglio e prezzemolo per un minuto e tenerli da parte. Tagliare il pollo e il coniglio a piccoli pezzi.

In una padella per paella unire a 2 cucchiai di olio, l’aglio e farlo imbiondire, poi aggiungere il coniglio, il pollo e il chorizo a piccoli pezzi. Dorare il tutto (deve risultare molto croccante) e aggiungere poi una foglia di alloro. Terminata la cottura, tenere la carne da parte .

Sempre nella paellera aggiungere la cipolla sminuzzata, farla soffriggere e aggiungere il pomodoro schiacciato. Lasciare cuocere per qualche minuto, aggiungere i peperoni tagliati a pezzi (che avrete già precedentemente rosolato), unire i piselli, amalgamare bene il tutto e poi aggiungere il riso. Coprire con brodo aromatizzato con zafferano, aggiungere la paprika e un po’ del brodo dei conchigliacei.

Completare aggiungendo la carne e cuocere a fuoco vivo per circa 10 minuti finché il riso non si sarà asciugato, poi abbassare la fiamma e cuocere per altri 5 minuti. Aggiungere i conchigliacei, i crostacei e terminare la cottura. Quando il riso sarà ben sgranato, la paella è pronta.

Prima di servire lasciare riposare 5 minuti e guarnire con una spolverata di prezzemolo. Un consiglio, non cuocete la paella come se fosse un risotto, fatela cuocere da fuoco vivo a fuoco lento in una padella di ferro. Nel fondo dovrà formarmi una crosticina dorata a caramellata.

