la-panatura-perfetta-sia-fritta-che-al-forno.-il-trucco-della-nonna-siciliana:-“ecco-cosa-mischio-col-pangrattato”

Oggi vogliamo parlarvi della perfetta panatura e per farlo ci siamo avvalsi dei consigli della nota chef Luisa Orizio per il suo blog Allacciate il grembiule. ( qua la sua pagina facebook). Creare una panatura perfetta renderà ogni vostro secondo buonissimo sia fritta che al forno. La Panatura perfetta della nonna è un metodo FACILE ,veloce e semplicissimo ma davvero ottimo per avere secondi croccanti e gustosissimi.

Una ricetta che soprattutto i bambini la adoreranno ( per i bambini consigliamo invece dell’aglio un po’ di origano) ma che farà impazzire anche gli adulti. La nonna della famosa blogger era siciliana e la utilizzava per la carne, per il pesce, per le verdure….insomma per tutto ciò che può essere mangiato con una buona panatura. Eì particolarmente consigliata anche per le melanzane al forno. Basterà infatti impanare una fetta di melanzana in questa panatura e di porle in forno con un filo d’olio per aver un contorno davvero super gustoso.

Preparazione:10 Minuti

Cottura:10 Minuti

Difficoltà:Molto facile

Porzioni:4 persone

Costo:Molto economico

Panatura perfetta: Ingredienti

200 g Pangrattato

100 g Parmigiano reggiano

1 spicchio Aglio

Prezzemolo

mezzo bicchieri Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Panatura perfetta, Preparazione