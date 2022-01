la-pandemia-ha-raddoppiato-episodi-di-depressione-e-ansia-tra-i-giovani

Un adolescente su 4 presenta sintomi di depressione da Covid-19 e 1 su 5 soffre di disturbi d’ansia. Lo dichiarano gli esperti riuniti in occasione del XXIII congresso nazionale virtuale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (Sinpf), facendo riferimento a un’ampia metanalisi appena pubblicata su Jama Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80 mila giovani.

Ad avere maggiori possibilità di sviluppare disturbi d’ansia e depressione sarebbero in particolare gli adolescenti, che non hanno avuto la possibilità di vivere serenamente alcuni momenti fondamentali della crescita. A confermare questa tendenza è anche un altro studio, effettuato su 1500 bambini e adolescenti e pubblicato sul Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

La preoccupazione maggiore è per le possibili conseguenze negative nel lungo periodo: è stato ormai dimostrato come soffrire di depressione durante l’infanzia e l’adolescenza comporti difficoltà nella vita adulta, non solo di salute, mentale e non, ma anche di tipo relazionale. E ciò è ancora più probabile, sottolineano gli esperti, se si soffre di sintomi depressivi in maniera persistente, piuttosto che di un singolo episodio depressivo anche molto precoce, che viene poi risolto.

“Tutte le ricerche concordano: con la pandemia un’allarmante percentuale di giovanissimi sta manifestando i segni di un disagio mentale – spiega Claudio Mencacci, co-presidente della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e direttore emerito di neuroscienze e salute mentale all’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano –. I tassi di depressione e ansia che si registrano sono direttamente correlati alle restrizioni: si impennano cioè quando viene impedita la socialità, quando si deve tornare alla didattica a distanza, quando non si possono coltivare le relazioni con i coetanei che in adolescenza sono indispensabili”.

A pagare il prezzo più alto sono i ragazzi della scuola secondaria superiore, “una fase essenziale per le nuove esperienze e per i primi traguardi – prosegue Mencacci – non vivere nella normalità ‘pietre miliari’ come l’esame di maturità o i primi amori per la psiche di un giovanissimo è assimilabile a un lutto e come tale può essere un fattore scatenante di ansia e depressione. Molti possono avere sintomi di disagio mentale che poi si risolvono, ma tanti stanno mostrando di non riuscire a uscirne: per loro la pandemia è stata una sorta di ‘catalizzatore’, un evento che li ha portati su una traiettoria di malessere. Senza contare coloro che erano già fragili prima di Covid-19, per i quali la pandemia è stata ancora più difficile da affrontare. Tutti devono essere intercettati e aiutati a uscire dalla depressione”.

“Questi dati confermano la necessità di intercettare e trattare la depressione nei giovanissimi, un problema che sta emergendo con sempre maggiore forza a causa della pandemia – commenta Matteo Balestrieri, co-presidente della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e professore ordinario di Psichiatria all’Università di Udine –. L’adolescenza è un momento centrale per lo sviluppo psichico dell’individuo e occorre gestire adeguatamente le psicopatologie che vi si dovessero manifestare per evitarne le conseguenze a lungo termine. Il primo passo è una corretta diagnosi, quindi occorre impostare una terapia che spesso prevede in primis un percorso psicoterapeutico, ma che deve prevedere l’utilizzo di farmaci nei casi in cui ciò sia opportuno. I farmaci non sono indicati in depressioni lievi né come prima linea di trattamento, ma con opportuni accorgimenti possono essere d’aiuto quando la psicoterapia da sola non basta, per evitare che la depressione diventi persistente e quindi più pericolosa per il benessere presente e futuro dell’adolescente”.

