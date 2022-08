La Paposcia pugliese, più buona della pizza. Ideale per un pranzo veloce in spiaggia

Ingredienti della Paposcia pugliese

850 farina 00

540 ml di acqua tiepida

olio extravergine d’oliva di Vico del Gargano q.b.

250 gr di lievito naturale (“cresenza”) oppure 20 gr di lievito fresco

sale q.b.

PREPARAZIONE PAPOSCIA PANFOCACCIA

Prendiamo una ciotola e sciogliamo il lievito in un po’ di acqua. Uniamo la farina poco alla volta e amalgamiamo. Aggiungiamo l’acqua poco alla volta e uniamo il resto della farina. Mettiamo poi l’olio e infine il sale.-

Ora lavoriamo l’impasto. Impastiamo in modo tradizionale se non avete l’impastatrice: senso orario, poi antiorario e pugni. Formiamo il panetto. Il tutto sarà pronto quando si staccherò con facilità dalla ciotola. Trasferiamo poi su un tagliere e lasciamo riposare per circa 10 minuti.

Facciamo ora le pieghe: una serie da tre. Facciamo una peiga. Copriamo il panetto e poi dopo 30 minuti facciamo la seconda piega. Dopo altri 30 minuti la terza. Coprire e lasciare ancora trenta minuti, quindi dividere il panetto in 6 pezzi del peso di circa 280 gr l’uno, formare le palline e mettere dopo trenta minuti in frigo per 24-48 ore.

E’ necessario estrarle dal frigo almeno otto ore prima della cottura. Accendere il forno alla massima temperatura, distendere delicatamente i panetti con le mani da sotto l’impasto tirando fino a formare un panetto lungo circa 20-30 cm.

Infornare per circa dieci minuti o finché avrà preso colore. Sfornare e farcire a piacere: con sale, un filo d’olio extravergine d’oliva e formaggio fresco locale si rispettano i canoni della tradizione, me ognuno si può inventare una farcitura a piacere come ad esempio il cacio ricotta del Gargano con foglioline di rucola, e poi, via via tutti gli altri accostamenti che si sposano bene con questo alimento dalle ottime caratteristiche organolettiche per la totale assenza di grasso. Continua a leggere le nostre ricette sulla pizza

