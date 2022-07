la-parmigiana-di-bruno-barbieri-senza-friggere-nulla-e-pronta-in-forno-in-5-minuti:-“ecco-il-mio-segreto”.-meglio-della-classica

Oggi vi proponiamo la parmigiana realizzata dallo chef Bruno Barbieri. Una ricetta davvero estiva che vi eviterà di friggere le melanzane ma che garantirà ugualmente un sapore eccezionale. Altro grande vantaggio di questa ricetta di Barbieri è il tempo di cottura. Basterà infatti tenerla solo 5 minuti in forno per avere un piatto eccezionale, ottimo sia come contorno che come simpatica cena estiva.

Insieme alla parmigiana inoltre, Barbieri propone una fresca insalata fatta di asparagi, arance, cipolle di tropea e pomodori che può accompagnare la pietanza creando un saporito e goloso piatto unico. Le fette di melanzane usate da Barbieri come detto, non sono fritte bensì grigliate e quindi tagliate abbastanza sottili per dare una giusta consistenza al piatto. Ma vediamo quindi la preparazione.

Parmigiana di Barbieri, Ingredienti

1 melanzana grigliata

300 gr di pomodori ciliegino

1 pomodoro da insalata

1 scamorza affumicata

Parmigiano q.b.

200 gr di asparagi

1 arancia

1 cipolla di Tropea

1 spicchio d’aglio

1 scalogno

4 foglie di basilico

Mix di erbe e spezie q.b.

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio al peperoncino q.b.

Preparazione

Iniziamo quindi la preparazione della nostra parmigiana. Innanzitutto bisogna preparare il condimento con i pomodori. In una padella, quindi, basterà aggiungere un filo d’olio, uno spicchio d’aglio, uno scalogno intero e il basilico e infine aggiungere i pomodorini, il taglio può essere a cubetti che a spicchi a secondo dei gusti. Piano piano andrà aggiunta acqua e un po’ di olio al peperoncino, a piacere. Infine dovrà essere Aggiustata di sale.

A questo punto siamo pronti a comporre la nostra parmigiana. Su una teglia da forno comporre la millefoglie alternando melanzane (precedentemente tagliate a fettine sottili e grigliate), i pomodori abbiamo appena ripassato in padella, fettine di provola provola e parmigiano. Arrivati a 4/5 strati fermare la millefoglie con uno stecco di legno per spiedino, condire con olio e pepe ed infornare per 5 minuti a 200°C.

Passiamo quindi all’insalatina che andrà ad accompagnare la nostra parmigiana. In una zuppiera, preparare quindi un’insalata con le teste degli asparagi, l’arancia tagliata a spicchi, la cipolla di Tropea a crudo e pomodoro. Condire con olio evo, sale, pepe, erbe e spezie a piacere. Il piatto è pronto, la parmigiana appena sfornata dovrà infatti essere appoggiata sulla insalita per dare un tocco maggiore di freschezza al piatto.

L’articolo La parmigiana di Bruno Barbieri senza friggere nulla e pronta in forno in 5 minuti: “Ecco il mio segreto”. Meglio della classica proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.