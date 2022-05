La Parmigiana di Nonna Teresa: la più buona che c’è. “Si deve passare in questa farina per dare più sapore”

Oggi una ricetta buonissima: un po’ calorica ma eccezionale: la parmigiana di melanzane impanata. Come sappiamo la parmigiana non si cuoce in un solo modo. Esistono tanti modo di cuocere le melanzane: tutti giusti a seconda del proprio gusto e delle proprie abitudini. C’è le cuoce alla griglia o al forno.

Questa volta, però, vediamo come le possiamo fritte seguendo un altro procedimento. Certo più pesante, ma potrebbe essere sicuramente un piatto unico.

Ingredienti della parmigiana di melanzane

1,5 kg Melanzane

1,5 lt di passata di Pomodoro

500 gr di mozzarella

farina ( per la panatura)

4 uova ( per la panatura)

sale

pepe ( a scelta)

basilico

olio di arichidi ( per la frittura)

Il sugo

In una pentola facciamo soffriggere uno spicchio di aglio in un filo di olio. Inseriamo la passata e lasciamo cuocere con una foglia di basilico.

Preparazione

Per questa ricetta non serve altro che tempo e pazienza. La prima cosa da fare, se si gode di un bel sole è quello di tagliare le melanzane a fette e stendere su una tovaglia al sole. Il calore le farà asciugare prima. Le melanzane, quelle buone, crescono in estate, sono meno cariche di acqua ( rispetto a quelle di serra, invernali).

Trascorse un paio di ore o più cominciamo a friggerle. In un piatto mettiamo la farina e in un altro le uova: prendiamo le nostre melanzane e una ad una le intingiamo prima nell’uovo e poi nella farina. A questo punto le friggiamo e le mettiamo ad asciugare su un panno carta.

La parmigiana

Prepariamo in un ruoto un letto di pomodoro e poi stendiamo una ad una le nostre fette di melanzana, a seguire i fior di latte e uno strato di pomodoro. E completiamo gli strati fino riempire il ruoto. Competiamo l’ultimo strato con una giro abbondante di passata di pomodoro dei pezzi di fior di latte e qualche foglia di basilico.

