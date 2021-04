la-pasqua-2021-dei-vip:-niente-viaggi-all’estero,-solo-amore-e-famiglia

La Pasqua 2021 dei vip non è poi così diversa da quella degli altri italiani. Per il secondo anno consecutivo siamo in zona rossa e anche se non è un lockdown rigoroso come quello dello scorso anno gli spostamenti sono drasticamente ridotti. Così, a differenza dell’era pre-pandemia da Covid, non vediamo sui profili Instagram delle star le consuete istantanee immortalate in mete esotiche, da Dubai alle Maldive. Nonostante la contraddittoria deroga che permette i viaggi all’estero, la maggioranza dei famosi hanno scelto la semplicità, e le immagini pubblicate in questo giorno di Pasqua mostrano momenti di serenità famigliare o in coppia.

Come i Vip hanno passato la Pasqua

Ci sono Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che dopo essersi innamorati al GF Vip vivono già insieme a Milano a casa di lui e hanno scelto di andare a Osimo, la cittadina di origine di lui: probabile che Rosalinda abbia incontrato i famigliari di Andrea, tra cui la mamma Roberta Termali. Pasqua a casa per i Ferragnez, con i figli Leone e Vittoria, nata da poco (e la sorella Valentina Ferragni che finalmente ha incontrato la piccola) mentre Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono a Milano e si mostrano ai fan con tanto di colomba. L’influencer Paola Turani, che negli ultimi giorni ha fatto parlare per l’annuncio della sua gravidanza, manda i suoi auguri insieme al marito Riccardo Serpellini e i loro adorabili cagnoloni Nadine e Gnomo, mentre Michelle Hunziker ha organizzato la caccia alle uova, vinta dalla figlioletta Sole.

Pasqua in zona rossa

In questo ponte che vede tutta Italia in zona rossa, le visite ai parenti sono permesse per Pasqua e Pasquetta, ma con notevoli limitazioni. Bar e ristoranti sono chiusi al pubblico, per cui anche per quest’anno si è dovuto fare a mano del classico pranzo pasquale fuori porta; è previsto un aumento dei controlli, soprattutto nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti.