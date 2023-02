la-pasta-al-sugo-di-carnevale,-la-ricetta-catanese-buonissima.-la-carne-si-scioglie-in-bocca,-ecco-come-prepararla

Ogni Carnevale ha la sua pasta, ma oggi vediamo quella catanese, ricca di carne, piena di storia, gustosissima. Questa festa è sentita in tutta Italia. Si festeggia tra maschere e feste ma noi italiani, più di tutto, amiamo festeggiare a tavola. Non solo, questa è la festa che precede il periodo della Quaresima, in cui […]

Ufficio Stampa