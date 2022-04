la-pasta-di-montaggio-remaxx-sport,-adatta-sia-a-auto-sportive-che-elettriche

Remaxx Sport è una delle paste di montaggio preferite da molte officine per il montaggio di pneumatici ad altissime prestazioni e run-flat con attrezzatura di montaggio standard – approvata dai principali produttori. In questa intervista, Moris Khalil, Product Manager Automotive di Rema Tip Top, spiega perchè questo prodotto è adatto anche ai veicoli elettrici.

Remaxx Sport è un marchio affermato nel montaggio di pneumatici. Cosa rende questo prodotto speciale?

Come tutte le paste di montaggio Rema TIP TOP, Remaxx Sport si distingue per la sua massima qualità e le eccellenti proprietà di montaggio e smontaggio rapido, protettivo e facile di tutti i tipi di pneumatici per veicoli. Le paste di montaggio Remaxx sono chimicamente neutre nei confronti della gomma e del metallo, cosa che permette di proteggere al meglio pneumatici e cerchioni. Inoltre, il prodotto fornisce eccellente lubrificazione per il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici per prevenire lesioni, in particolare al tallone del pneumatico. Una volta montate, le nostre paste forniscono grande adesione tra cerchio e pneumatico, prevenendo lo slittamento del pneumatico.

Remaxx Sport si distingue, in particolare, per il fatto che la pasta asciuga in modo rapido e affidabile dopo il montaggio per evitare il fenomeno della migrazione, ad esempio a causa dell’avviamento rapido.

Remaxx Sport è ideale per il montaggio di pneumatici su auto sportive. Quali sono le sfide qui e quali vantaggi offre il prodotto?

Remaxx Sport è stato specificamente progettato per il settore ad alte prestazioni. Durante il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici, una pasta di montaggio non deve solo fornire un’eccellente lubrificazione per prevenire

lesioni a pneumatici larghi e run-flat. Deve inoltre asciugarsi rapidamente dopo il montaggio. C’è un motivo semplice

per questo: solo quando la pasta si è ben asciugata un’adesione ottimale tra pneumatico e cerchio può essere assicurata.

L’adesione tra pneumatico e cerchio è estremamente importante nel settore delle alte prestazioni, poichè coppie elevate spesso si applicano al pneumatico subito dopo il montaggio e l’equilibratura. Se si usa un pò troppo il gas

quando si lascia l’officina, mentre la pasta di montaggio non si è ancora asciugata, si può verificare che pneumatico e cerchione si spostino uno contro l’altro, il che può avere effetti spiacevoli sulle auto sportive. Probabili conseguenze: le ruote devono essere riequilibrate e i clienti sono insoddisfatti. Questo può essere evitato utilizzando Remaxx Sport, poiché questa pasta si asciuga rapidamente e fornisce immediatamente massima adesione tra pneumatico e cerchio.

Cosa hanno in comune auto sportive e veicoli elettrici? Come possono le officine beneficiare di Remaxx Sport?

La trasmissione di potenza negli azionamenti elettrici è istantanea, il che significa che si applicano coppie molto elevate

al pneumatico e al cerchio. A seconda del tipo di veicolo, queste coppie possono essere molto più elevate rispetto a

auto sportive ad alte prestazioni con motori a combustione. La sfida con i veicoli elettrici è ottenere un legame di attrito tra pneumatico e cerchione nel modo più rapido e affidabile possibile dopo il montaggio. Sia per le auto sportive che per i veicoli elettrici, questo richiede una pasta di montaggio che fornisce una lubrificazione ottimale e allo stesso tempo che si asciughi il più rapidamente possibile , per prevenire la migrazione dei pneumatici a causa della coppia durante lo spostamento del veicolo. Remaxx Sport offre esattamente queste proprietà ed è quindi adatto per entrambi i tipi di guida.

Un vantaggio chiave è che le officine automobilistiche non devono utilizzare una pasta speciale progettata per i veicoli elettrici, ma può utilizzare Remaxx Sport come di consueto per il montaggio e smontaggio dei pneumatici con attrezzatura di montaggio standard. Questa è una buona notizia per le officine e lo abbiamo annotato anche sulle etichette dei nostri nuovi prodotti: accanto ai simboli delle motociclette e automobili, ora c’è anche un veicolo con un fulmine, che indica l’idoneità del prodotto per veicoli elettrici.

The post La pasta di montaggio Remaxx Sport, adatta sia a auto sportive che elettriche appeared first on Pneusnews.it.