La pasta e fagioli con le cozze di Marisa Laurito. E’ la più buona: la ricetta tradizionale e semplicissima. La ricetta più estiva ( e non solo) che c’è. E’ talmente buona che dovrete aumentare le dosi. Vediamo la ricetta napoletana di Marisa Laurito.

Ingredienti

1,5 kg di cozze

300 gr di pasta mista

200 gr di fagioli cannellini bianchi

pomodorini

aglio

Olio Evo

prezzemolo fresco

sale

pepe

Olio santo

Preparazione

Diciamo che per questa ricetta dovremmo usare i fagioli secchi. Quindi metterli a bagno la sera prima con del sale. Il giorno dopo cuocerli e una volta cotti buttare via l’acqua per poi aggiungerne dell’altra e continuare a cuocerli per farli venire belli cremosi. Se poi volete fare prima vi basteranno quelle classiche scatolette. Questo è il procedimento più lungo.

Il secondo procedimento è quello della cottura delle cozze. Pulitele con un coltellino. Togliete tutta la parte dura esterna: poi passate al bisso: toglietelo strappandolo dal basso verso l’altro ( dalla parte più piccola a quella più grande). Risciacquatele e poi mettetele in un pentolone con un filo di olio. Fatele cuocere a fuoco medio: ogni tanto scuotetele. Una volta che tutte saranno aperte toglietele. Togliete il frutto dal guscio e mettete da parte. Filtrate l’acqua con un panno e mettete da parte il liquido.

Fatto questo prendiamo una padella: passiamo un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e del sedano tagliato a pezzettini finissimi. Quando il sedano si è ammorbidito togliete l’aglio e aggiungete il pomodorino ( dovrete schiacciarlo con le mani). Aggiungete ora i fagioli lessati.

Cuoci per 15 minuti poi aggiungi le cozze con la loro acqua filtrata e un po’ di prezzemolo tritato, sala e spegni il fuoco. Cuoci la pasta in abbondante acqua salata, scolala a metà cottura e termina la cottura nei fagioli. Se serve aggiungi altra acqua. Servila in una zuppiera, cosparsa con prezzemolo fresco tritato e pepe o olio santo se ti piace. Continua a leggere i nostri primi piatti

