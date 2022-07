La pasta e fagioli di Albano, più cremosa di quella tradizionale. “Vi spiego la mia salsina prima di cuocere il tutto”

Un grande classico della cucina italiana, molto consumata al centro sud del Paese. La pasta e fagioli è davvero un piatto nazionale che si consuma sia d’estate che di inverno. Sono tante le varianti, anche a seconda dal posto in cui ci si trova: c’è con le cozze o con le cotiche per esempio.

La pasta e fagioli fa bene, contiene carboidrati, proteine: è un piatto completo e pino di energia. Pensate a quanto è povero come piatto ( povero di ingredienti), ma quanto è ricco di nutrienti. Se si è bravi ne esce fuori un piatto da re e regine. Andiamo a vedere la versione contadina di Albano Carrisi: quale salsina otteneva la mamma, Donna Jolanda.

INGREDIENTI

300 gr di fagioli secchi

300 gr di pasta piccola tipo maccheroncini

8 pomodori

1 noce di burro

70 gr di parmigiano grattugiato

1 carota

1 costa di sedano

mezza cipolla

olio extravergine d’oliva

sale

Preparazione

Per questa ricetta abbiamo due strade da percorrere: una più lunga, una meno. La più lunga è quella dei fagioli secchi, la più corta dei fagioli in scatola ( quelli che ormai tante donne percorrono per fare prima. E’ la più comoda, parliamoci chiaramente). Se decidete di preparare questa pasta con i fagioli secchi allora dovrete metterli in ammollo la sera prima con un po’ di sale. La mattina ( o quando volete prepararli) li cuocete ( buttando la schiumetta). Si butta via l’acqua di bollitura e si inserisce altra acqua calda.

Una volta cotti prendete un pentolino. Si soffrigge a questo punto il burro e il sedano con la carota e la cipolla: tritate tutto ovviamente. Fatto il soffrittino si mettete il pomodoro a filetti. Una volta che il tutto si è sciolto, amalgamato e preso sapore, mettete la nostra salsina nei fagioli. Fate cuocere a fuoco basso fino a che i nostri fagioli siano ben cotti.