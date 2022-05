La pasta e fagioli stretta stretta di Marisa Laurito: la ricetta tradizionale Napoletana. “Vi spiego come farli cremosi”

Ingredienti per 6 persone

500 gr. di fagioli lessi (cannellini bianchi)

2 spicchi di aglio

2 coste di sedano

un pomodorino

prezzemolo q.b.

300 gr. di pasta mista

sale e peperoncino

1 kg. di cozze

Preparazione della pasta e fagioli stretta stretta di Marisa Laurito

Soffoca le cozze a fuoco basso, in una pentola con il coperchio ed appena si aprono, sgusciale. Metti a riposare in una brocca l’acqua tirata fuori dalle cozze. In una pentola metti l’olio con uno spicchio d’aglio, ed il sedano tagliato a pezzetti.

Quando il sedano si è ammorbidito leva lo spicchio d’aglio e aggiungi il pomodorino schiacciato, solo per dare colore, ed i fagioli con la loro acqua di cottura. Fai cuocere per 10-15 minuti, e versaci dentro le cozze con la loro acqua filtrata un po’ di prezzemolo tritato, sala e spegni il fuoco.

Lessa la pasta a metà cottura, e falla finire di cuocere nei fagioli. Versa in un piatto da portata, spruzza con un po’ di prezzemolo fresco tritato, il pepe o un cucchiaino di olio santo, a seconda di quello che ti piace di più. E buon appetito.

