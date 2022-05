La Pasta e patate alla Napoletana di Marisa Laurito, si scioglie in bocca: “Aggiungete questi tocchetti per avere un piatto unico”

Ingredienti per 4 persone

Pasta mischiata 300 gr

4 Patate grosse

Pancetta affumicata a fettine 50 gr

Mezza cipolla bionda

una costa di sedano

mezza carota

1 pomodorino pachino

un bel ciuffo di basilico

Olio extravergine di oliva, 4 cucchiai

Sale

Olio santo

60 gr Parmigiano Reggiano

acqua q.b.

200gr di provola fresca affumicata

Preparazione

In una pentola fate soffriggere la pancetta affumicata con dell’olio ( qualcuno storcerà il naso, dato che grasso su grasso non si fa, però Marisa Laurito consiglia, e anche noi lo consigliamo, di fare questo piccolo sforzo per un piatto più saporito).

Se siete bravi con un coltello sminuzzate cipolla sedano e carota, altrimenti prendete un robot da cucina e tagliate tutto finemente. La seconda sarebbe meglio dato che il tutto, poi, in cottura si scioglierebbe. Girate e fate rosolare il tutto nella pentola, dovrà appassire. A questo punto aggiungete le patate che avrete tagliato a tocchetti.

Mettete l’acqua ( va bene anche del rubinetto, non c’è problema se è calda o fredda) aggiustate di sale e fate cuocere. Quando le patate saranno abbastanza cotte, aggiungete la pasta mischiata ( anticamente usata quando c’erano rimasugli).

Diciamo che a questo punto la nostra pasta e patate andrà ogni tanto “risottata” aggiungendo acqua. Quest’acqua sarà invece un brodo che metteremo su con cipolle, sedano e carote ( proprio come un risotto).

Una volta cotta aggiungete a fuoco dolce la provola tagliate a tocchetti e impiattate con una spolverata di pepe.

