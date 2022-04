La Pasta e patate, ricetta tradizionale di Gennarino Esposito: “Ecco cosa ci metto per una spinta in più”

Un piatto tipico della tradizione napoletana. Pochi ingredienti, semplicissimi e ottimi: la pasta e patate. Cremosa, ricca, sostanziosa: un piatto che in alcune regioni è un “must”. Secondo alcuni chef non è il massimo del sapore perché “prevede due amidi”, fatto sta che molti chef campani o del sud la inseriscono nei loro menù proprio per la sua bontà.

La proposta che pubblichiamo è quella del noto chef sorrentino Gennarino Esposito e il suo trucco per renderla molto cremosa e ottima. Ecco tutti i passaggi da rispettare per cercare di raggiungere il suo livello…o quasi

Pasta e patate di Gennarino Esposito

Ingredienti per la pasta e patate di Gennarino Esposito

Sedano

Carote

Cipolla

Olio

Patate

Pancetta o prosciutto

Crosta di parmigiano

Pepe

Acqua

Sale

Pasta

Preparazione:

Fate un trito di sedano, carote (molto poche) e cipolla. Fatelo imbiondire e mettete le patate a dadi. Fatele un po’ soffriggere. Metteteci un po’ di “cotechina” di prosciutto o di pancetta.

Poi riversate l’acqua, adeguatamente alla pasta che dovete calare. Quando l’acqua raggiunge l’ebollizione, cuocere a fuoco lentissimo le patate per circa 3 ore. In questo modo tutto si insaporisce alla perfezione.

La patata cuoce senza rompersi e quando la assaggi, insieme alla pasta, si scioglie in bocca! Calate la pasta e tiratela via al dente! E se avete la crosta di parmigiano… un pezzettino dentro “è la morte sua”!

Spegniamo quando la pasta è molto al dente e lasciamo riposare un minuto. Poi serviamo generosamente, con una grattugiatina di pepe a mulinello. Il pepe non ci serve per dare la piccantezza, ma per dare l’aroma, il profumo.

Se volete… inserite delle foglioline bianche di sedano all’ultimo momento, per dare freschezza. Buon appetito!

