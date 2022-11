La pasta frolla è un must per gli amanti dei dolci, della pasticceria, un impasto essenziale per la preparazione di tanti dolci. Potremmo definirla ‘il fondamento essenziale’ per alcune torte, crostate, biscotti, dolcetti. L’alternativa proposta da Benedetta Rossi è quella senza burro, facile e veloce da preparare ma soprattutto molto morbida. Addirittura, la ricetta da lei proposta vi permetterà di prepararla anche all’improvviso, ogni qual volta avrete desiderio di mangiarla.

Pasta Frolla, ingredienti (per circa 8 persone).

2 uova

100 g di zucchero

80 g di olio di semi di girasole

320 g di farina 00

8 g lievito pane degli Angeli

0,5 di scorza di limone

Preparazione

In una ciotola grande rompete le uova e aggiungete lo zucchero, l’olio di semi, la scorza di limone e il lievito e mescolate tutto per bene con le mani. Poco per volta poi aggiungete la farina. E’ a questo punto che dovrete lavorare ancora meglio l’impasto su un piano e se lo sentite ancora appiccicoso, dovrete continuare ad aggiungere la farina creano man mano un panetto rotondo.

Quando l'impasto non sarà più appiccicoso alle dita e lo vedrete ben omogeneo, allora sarà pronto per la realizzazione di qualsiasi dolce che vorrete preparare.

La pasta frolla furbissima di Benedetta Rossi: cosa mette al posto del burro. Ancora più soffice e buona

