La pastella è un elemento indispensabile per qualsiasi tipo di frittura che si rispetti. L’ingrediente segreto rimarrà sempre la birra, capace di renderla croccante e leggera. Se utilizzate la vostra pastella soprattutto per le verdure , la birra farà in modo di esaltarne il gusto senza renderlo pesante. La ricetta che vi proponiamo è senza […]

La pastella perfetta di Benedetta per la frittura di Natale e Capodanno. “Dove va messa 10 minuti prima di friggere” scritto su Più Ricette da Imma.

