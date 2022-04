la-pastiera-di-cannavacciuolo,-la-vera-napoletana.-il-trucco-dello-chef:-“uso-questa-pomata-magica-per-il-ripieno”

La Pastiera di Cannavacciuolo, morbida e profumata come quella della nonna. “Ci metto questa pomata”. Ecco come preparare il classico dolce pasquale seguendo i trucchi e i consigli del rinomato chef partenopeo, Antonino Cannavacciuolo.

Ingredienti della La Pastiera di Cannavacciuolo

300 g di grano cotto

200 ml di latte

1 cucchiaio di strutto (possibile sostituirlo con il burro)

la scorza di 1 limone non trattato

la scorza di un’arancia

PROCEDIMENTO B

350 g di ricotta di bufala fresca, se non la trovate di bufala potrete usare ricotta vaccina

300 g di zucchero

4 uova intere

3 tuorli

un pizzico di cannella in polvere

150 g di canditi, meglio se arancia e cedro, a cubetti

5 gocce di aroma di fiori d’arancio Pasta frolla

PER LA FROLLA

390 g di farina 00

55 g di farina di mandorle

135 g di zucchero a velo

75 g di uova

220 g di burro in pomata

1 stecca di vaniglia

2 g di sale naturale

Pastiera Preparazione

Associo la pastiera ai profumi della Pasqua e dei campi primaverili in fiore. In quel periodo dell’anno, tra le case e i giardini di Ticciano aleggiava il profumo della pastiera cotta nei forni, una dolce fragranza di canditi, fiori d’arancio e cannella. Ogni volta che lavoro gli ingredienti della pastiera, il ricordo vola alla felicità.

Pasta frolla: In una planetaria utilizzando il gancio a foglia mescolare per pochi secondi il burro con la farina di mandorle, lo zucchero a velo, la vaniglia e il sale. In caso non abbiate la planetaria potrete amalgamante gli ingredienti lavorandoli energicamente con le mani. Incorporare poco per volta le uova (a temperatura ambiente) e la farina bianca fino a che il composto acquista consistenza. Formare una palla e avvolgerla nella pellicola. Riporla in frigorifero per qualche ora.

Ripieno: In una pentola cuocere a fuoco bassissimo gli ingredienti del procedimento A come una crema, mescolando di tanto in tanto per circa 30 minuti. Spegnere e conservare a temperatura ambiente eliminando le scorze degli agrumi. Montare gli ingredienti del procedimento B in una planetaria o con lo sbattitore elettrico; unite i due composti aggiungendo anche i canditi e l’aroma di fiori d’arancio. Foderare una tortiera con la pasta frolla, lasciandone un po’ da parte, e riempire con il composto ottenuto.

Con la pasta frolla rimasta formare delle strisce e intrecciarle sulla superficie della torta; cuocere in forno a 190° per circa un’ora. Controllare con uno stecchino di legno la cottura interna della pastiera. A cottura ultimata, spegnete il forno e lasciate rassodare a forno socchiuso per almeno un’ora e 30 minuti. Quando la torta è raffreddata, sformatela con attenzione e servite a temperatura ambiente.

