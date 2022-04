La Pastiera della boss delle Cerimonie: la ricetta di Donna Imma. “Così la facevano mia mamma e mia nonna”

Ingredienti della pastiera della boss delle cerimonie

Frolla

500 g farina

200 g zucchero

due uova

200 g strutto

1 cucchiaino di vanillina

un pizzico di lievito per dolci,

latte

Ripieno

500 g frolla

cinquecento g ricotta

500 g grano cotto

500 g zucchero

10 uova

1 fiala essenza di fiori d’arancio,

00 g frutta candita

1 cucchiaino di vanillina

5-6 cucchiai di crema pasticcera (facoltativa)

Procedimento

Ecco come preparare la nostra pastiera napoletana. Per la frolla: prendiamo la farina e formiamo una fontana. Inseriamo al centro lo zucchero e le uova intere. Cominciamo a sbattere le uova con le mani, quindi aggiungiamo lo strutto e lavoriamo ancora con le uova.

Quando lo strutto è sciolto, uniamo gli aromi, il lievito e pochissimo latte. Lavoriamo con la farina rimasta, fino ad ottenere un palla morbida. La avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare in frigorifero per 20 minuti.

Ripieno: con le fruste elettriche, lavoriamo la ricotta con lo zucchero, fino ad ottenere una crema liscia. Aggiungiamo le uova, una per volta, continuando a mescolare con le fruste. Uniamo, quindi, il grano precotto (lo trovate già pronto in commercio; oppure, potete farlo bollire per circa 30 minuti con latte ed una noce di strutto). Mescoliamo ed aggiungiamo la crema pasticciera (possiamo ometterla), la frutta candita, l’aroma di fiori d’arancio e la vanillina. Mescoliamo e teniamo da parte.

L’articolo La Pastiera di Donna Imma, la figlia del Boss delle cerimonie: “Ecco come la faceva la mia nonna, la vera ricetta napoletana” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.