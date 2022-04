la-pastiera-di-pasqua,-la-ricetta-del-maestro-knam:-“ecco-come-lavoro-la-frolla-per-una-scioglevolezza-unica”

La pastiera Napoletana di Pasqua di Knam: i del maestro per una pasta frolla che si scioglie in bocca

Ingredienti della Pastiera napoletana di pasqua di Knam

Per la pasta frolla

150 g strutto (o burro)

150 g zucchero semolato

3 g sale marino fine

10 g scorza di limone grattugiata

75 g tuorli

260 g farina 00

Per il ripieno

300 g grano duro (o precotto),

500 ml latte

1 limone (scorza)

1 g cannella in polvere

35 g zucchero semolato

2 g sale marino fine

450 g ricotta di mucca freschissima

100 g zucchero semolato

10 g scorza di limone grattugiata

30 ml acqua di fior d’arancio

50 g cedro candito,

50 g arancia candita

150 g cioccolato fondente 70 % in pezzettini

1 bacca di vaniglia

120 g tuorli

120 g albumi

70 g zucchero semolato

zucchero a velo q.b.

Preparazione della pastiera

Pasta frolla

Lavoriamo il burro (o lo strutto) con lo zucchero, il sale e la scorza di limone grattugiata. Uniamo i tuorli e, solo alla fine, anche la farina. Impastiamo per pochi istanti. Copriamo il panetto con la pellicola e lo mettiamo a riposare in frigorifero per almeno 2 ore.

Ripieno

Se non vogliamo usare il grano già pronto in commercio, qualche giorno prima mettiamo il grano (secco) in una ciotola, lo copriamo con acqua fredda e lasciamo macerare per 8 giorni, cambiando quotidianamente l’acqua. Trascorso questo tempo, lo scoliamo e ne usiamo 300 grammi. Oppure, usiamo la stessa quantità di grano precotto.

Mettiamo quest’ultimo in una casseruola, lo copriamo d’acqua e lo facciamo bollire per 15 minuti. Lo scoliamo, lo rimettiamo nel recipiente e versiamo sopra il latte bollente. Profumiamo con la scorza intera di mezzo limone e la cannella in polvere. Aggiungiamo lo zucchero semolato e il sale. Mettiamo sul fuoco e facciamo bollire dolcemente fino a quando il grano avrà assorbito tutto il latte (circa due ore).

Eliminiamo la scorza di limone e versiamo il grano su un largo piatto, in modo da farlo raffreddare. Intanto, setacciamo la ricotta e la mescoliamo allo zucchero semolato, la scorza limone grattugiata, l’acqua di fior di arancio e i canditi tagliati in minuscoli pezzi, il cioccolato e la vaniglia. Aggiungiamo, uno per volta, i 6 tuorli, mescolando con cura ogni volta che se ne aggiunge uno. Uniamo il grano. Montiamo a neve gli albumi con lo zucchero e lo incorporiamo delicatamente al composto di ricotta e grano.

