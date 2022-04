La pastiera di tagliolini di Pasqua: più delicata della classica. La ricetta napoletana fatta con la pasta

Conoscete la pastiera di tagliolini napoletana? Si tratta di una pastiera di pasta la cui ricetta originale è dolce, e viene preparata a Napoli e provincia nel periodo di carnevale, soprattutto nella parte nord del territorio napoletano e campano. Viene anche detta pizza di tagliolini.

La pastiera di tagliolini, una tradizione

Chi non conosce la pastiera? La tradizione culinaria napoletana ne realizza diverse versioni, dolce, salata, con e senza pasta frolla, e il periodo tipico è quello pasquale. Molto famosa, per esempio è la pastiera di grano, ma esistono ovviamente altre tipologie di pastiera, tutte squisite, che variano a seconda dell’area del napoletano dove ci si trova.

La pastiera di tagliolini napoletana, come scrivevamo più su, è una ricetta tipica della provincia nord di Napoli e dell’area del casertano (Mondragone e paesi vicini). E’ diversa dalla pastiera di grano perchè si fa con la pasta, ma come questa è dolce. Di solito si mangia il giorno di Carnevale e i giorni a seguire fino a Pasqua. Vediamo la ricetta della tradizione, come ce la presenta lo chef mondragonese Antonio Pagano.

La ricetta tradizionale della pastiera di tagliolini napoletana

Ingredienti

8 uova intere

500 gr di tagliolini freschi

100 gr di burro

700 gr di zucchero

2 bustine di vaniglia

1 fiale di millefiori

1 fiale di essenza di arance

80 gr di canditi ( facoltativi)

2 gr di cannella

Preparazione

Cuocete i tagliolini in acqua leggermente salata per circa 2 minuti, poi togliete la pentola dal fuoco lasciando raffreddare i tagliolini nella propria acqua di cottura. Intanto, cominciate a sbattere le uova in una bella ciotola con lo zucchero aggiungendo gli aromi, unire i tagliolini amalgamando bene i due composti.

Poi, mettete il composto in una teglia antiaderente precedentemente imburrata, disponete alcuni fiocchi di burro sulla superficie e ponente in forno preriscaldato a 170° per circa 1 ora. Se volete, potete accompagnare la pastiera di tagliolini napoletana con spicchi di mela annurca cotti al forno, aromatizzati alla vaniglia con una riduzione di arance amare.

Pizza di tagliolini, Non solo dolce ma anche salata

Esiste anche una versione salata della ricetta della pastiera di tagliolini napoletana. Vi è venuta l’acquolina in bocca? Ecco allora come si fa la pizza di tagliolini versione salata.

Cosa occorre per 4 persone:

300 g di pasta fresca (tagliolini)

150 gr di salame

100 gr di formaggio grattugiato (parmigiano e pecorino)

100 gr di provola

7-8 uova

sale

pepe

Procedimento

Lessate i tagliolini, che sia già pronti o fatti a mano. Consiglio: se la pasta è secca, allora meglio conservare un pochino di acqua di cottura da utilizzare in seguito. Sbattete le uova con tutti gli ingredienti sopra elencati: salame, parmigiano e pecorino grattugiati, la provola, il tutto con sale e pepe.

Aggiungete poi i tagliolini appena lessati (con un po’ della loro acqua se la pasta è di tipo secco), mischiate per bene e mettete tutto quanto così preparato in una teglia unta di strutto o di burro. Infornare in forno preriscaldato a 180° e cuocere per 30-40 minuti, fino ad ottenere una bella crosta dorata in superficie.

