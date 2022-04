la-pastiera-fatta-in-casa-da-benedetta:-“come-fare-una-frolla-friabile-e-un-ripieno-super-cremoso.-i-miei-trucchi”

La Pastiera di Benedetta, dalla frolla super friabile. “Nel ripieno di ricotta aggiungo un cucchiaio di questo ingrediente”

Ingredienti della pastiera napoletana di Benedetta

5 uova 2 per la pasta frolla e 3 per il ripieno

350 g zucchero100 g per la pasta frolla e 250 g per il ripieno

100 ml olio di semi di girasole

8 g lievito vanigliato(mezza bustina)

250 g ricotta

350 g farina 00

250 g grano

200 ml latte

5 g cannella(1 cucchiaino)

1 limoni per usare un pezzo di scorza

20 ml aroma millefiori

Preparazione

In un pentolino versiamo il grano unendo il latte, un cucchiaino di cannella e un pezzetto di buccia di limone. Mescoliamo bene il composto e portiamolo sul fuoco. Il grano andrà cotto fino a quando il latte non si sarà assorbito: ci vorranno circa 15 minuti. Una volta cotto, spegniamo il fuoco e togliamo la scorza di limone.

Versiamo il grano in una ciotola capiente e teniamolo da parte. Passiamo ora alla preparazione della frolla senza burro. In una ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero, l’olio di semi e mezza bustina di lievito. Mescoliamo incorporando la farina poco per volta. Continuiamo a impastare sul piano di lavoro e aggiungiamo la farina rimanente. L’impasto è pronto quando non si attacca più alle mani. Riprendiamo il grano e aggiungiamoci la ricotta. Amalgamiamo bene il tutto, poi uniamo lo zucchero.

In un’altra ciotola separiamo i tuorli dagli albumi: mescoliamo i tuorli con il grano e montiamo a neve i bianchi. Poco per volta, incorporiamo i bianchi al grano mescolando con un cucchiaio. Infine, aggiungiamo l’aroma millefiori. Il ripieno della pastiera è pronto. Secondo i nostri gusti possiamo decidere se aggiungere anche del cedro candito tagliato a pezzetti. Prepariamoci adesso a cuocere la pastiera ungendo e infarinando una teglia rotonda dal diametro di 26 cm. Prendiamo due terzi della pasta frolla, stendiamola con il mattarello e sistemiamola nella tortiera.

Tagliamo i bordi in eccesso con un coltello, quindi versiamo il nostro ripieno di crema e grano. Stendiamo il resto della pasta e ricaviamo delle striscioline per realizzare una guarnizione a crostata. Inforniamo in forno statico caldo a 170° C per i primi 50 minuti e a 160° C per gli ultimi 15 minuti. A fine cottura la pastiera sarà dorata in superficie, fragrante e profumata. Aspettate che sfreddi per poterla gustare in tutta la sua bontà!

