La Pastiera Napoletana di Buddy, il boss delle torte propone la ricetta della nonna. Questa volta ci tuffiamo in America, negli Stati Uniti. Per la precisione a Hoboke, nel New Jersey. Il noto pasticciere originario di Altamura ogni anno propone la sua versione della Pastiera, il noto dolce Campano che però si consuma ormai ovunque.

Vediamo quindi quali sono gli ingredienti e come Buddy prepara questo fantastico dolce Pasquale.

Ingredienti della Pastiera Napoletana di Buddy

Burro 230 gr

Zucchero 200 gr

Vanillina mezzo cucchiaio

Miele 1 cucchiaino

Lievito In Polvere 1 pizzico

Bicarbonato 1 pizzico

Limone 1

Acqua 60 ml

Farina 200 gr

Grano 500 gr di chicci

Ricotta 500 gr

Zucchero Semolato 200 gr

Arancia 1

Acqua Ai Fiori D’arancio 3 cucchiaio

Uova 3



Preparazione

Mettete nel mixer ( nel robot da cucina) il burro, lo zucchero, la vanillina, il miele, il lievito, il bicarbonato, la scorza grattugiata del limone, l’acqua e la farina e impastare fino ad ottenere una frolla. Come si usa fare normalmente, fate riposare la pasta in frigo, avvolta nella pellicola, per mezz’ora.

Cuocete quindi i chicchi di grano per 2 ore circa ( dovranno ammorbidirsi) in una pentola con dell’acqua calda. A questo punto conditeli e aggiungete sale e burro. Mescolare ai chicchi di grano cotti la ricotta, lo zucchero semolato, mezzo cucchiaio di scorza grattugiata di arancia e limone, l’acqua ai fiori d’arancio e le uova.

Stendere infine la pasta frolla, e rivestire con questa una teglia rotonda; versare quindi l’impasto e decorare con qualche striscia di pasta frolla.

Cuocere la pastiera napoletana in forno a 200° per 45-60 minuti.

