La piccola Maddalena è scomparsa, i genitori avvertono la polizia dopo un mese che non la trovano. Arrestati

Una bambina è scomparsa ma i genitori hanno sporto denuncia dopo un mese e sono stati arrestati. E’ successo in Carolina del Sud. La bambina si chiama Madalina ed abita con la mamma e il patrigno a Cornelius, a circa 20 miglia da Charlotte. E’ proprio nella sua casa che è stata vista per l’ultima volta. Indossava un paio di jeans, una giacca bianca e delle scarpe Adidas di colore bianco, rosa e viola.

E’ sparita da più di un mese ma soltanto oggi la polizia può cominciare a lavorare per il ritrovamento. Questo a causa di una misteriosa ingerenza da parte dei parenti. La mamma di Madalina ha 37 anni e si chiama Diana Cojocari. La donna ha iniziato una nuova vita insieme a Christopher Palmiter, un uomo di 60 anni. I due vivono insieme alla piccola.

Ma è dal 23 novembre che non l’hanno più vista. La figlia della donna è scomparsa senza lasciare alcuna traccia. Una situazione che avrebbe allarmato qualsiasi famiglia. In una normale gestione della sparizione, la polizia sarebbe stata immediatamente allertata e le ricerche sarebbero già cominciate da tempo. Ma non è andata così per la bambina di undici anni, che non ha potuto avere la stessa attenzione.

Diana Cojocari e Christopher Palmiter infatti non hanno allertato la polizia. Hanno fatto trascorrere un mese prima di dare la notizia della scomparsa di Madalina. E anche quando hanno deciso di condividere l’accaduto, per farlo non hanno scelto le forze dell’ordine. Al loro posto hanno preferito la scuola dell’undicenne.

E’ stato a un responsabile delle risorse scolastiche che la mamma si è rivolta per parlare della sparizione della bambina. La piccola frequentava l’istituto Bailey Middle School. Dopo aver appreso cosa era accaduto, è stato lo stesso responsabile a decidere di allertare chi di dovere. Oggi sono finalmente cominciate le ricerche della piccola Madalina. Ma la polizia non può ignorare il comportamento sospetto dei suoi genitori.

Diana Cojocari e Christopher Palmiter non hanno dato alcuna spiegazione riguardo la loro scelta di tenere segreta la scomparsa della bambina per più di un mese. Ma la loro decisione ha avuto delle conseguenze. La coppia infatti è stata arrestata. Le indagini proseguono e si cercherà di scoprire di più riguardo questo misterioso e inquietante atteggiamento. Che siano coinvolti direttamente nella sparizione della figlia della donna?

La piccola Maddalena è scomparsa, i genitori avvertono la polizia dopo un mese che non la trovano. Arrestati scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.

