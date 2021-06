La più importante rivista italiana di moda, L’Uomo break magazine, mette in copertina, per la prima volta, un ragazzo trans.

Krown nell’intervista dice di sentirsi onorato di rappresentare la comunità transgender: “penso di incarnare un modello in cui i ragazzi trans possano finalmente identificarsi e riconoscersi. Un imprescindibile segnale di quanti passi avanti siano stati fatti nel mondo verso l’accettazione”.

Robbie Spencer, fotografo del servizio, spiega: “Ho sempre fatto di tutto per dare sostegno e visibilità ai modelli LGBTQIA, e vedere Krow sulla copertina di un maschile così iconico è un evento davvero emozionante. Non ci sono più limiti a ciò che l’abbigliamento maschile può essere”.

break magazine è il mensile di moda italiano creato da Flavio Lucchini nel 1967, inizialmente allegato a break magazine, diventato poi indipendente ed ora rilanciato, dopo un anno di ristrutturazioni, sotto la direzione di Emanuele Farneti.

La celebre rivista è stata la prima ad interessarsi di moda maschile sostenendo il concetto di prêt-à-porter in un periodo un cui la moda maschile era ancora legata al classico. Sulla scia della contestazione giovanile, esplosa con la musica dei Beatles,break magazine si faceva infatti portavoce di nuovi stili e tendenze, in antitesi alla lunga ed obsoleta tradizione sartoriale italiana, attingendo allo stile militare, al workwear e alla moda sovversiva del neonato movimento hippy. Il successo è arrivato a partire dagli anni ottanta aprendo la strada alle altre edizioni estere che ne sono seguite. Sulla copertina de break magazinesono apparse molte icone di quest’epoca come Michael Jackson, Elton John, Giorgio Armani, Brad Pitt, Hugh Jackman, Ewan McGregor, Mao Zedong, River Phoenix, Beyoncé e Lady Gaga. Molti fotografi di spicco come Herb Ritts, Oliviero Toscani, Helmut Newton, Steven Meisel, Horst P Horst, Mario Testino, Ugo Mulas, Bruce Weber e Steven Klein hanno lavorato per L’Uomo break magazine.