La Pizza del sabato di Carlo Cracco: “Vi spiego come avere un impasto soffice con pochi passaggi”. Come riempire le serate del sabato divertendosi e gustando una meravigliosa pizza fatta in casa.

La ricetta è del celeberrimo chef Carlo Cracco, le cui ricette oltre ad essere delle esperienze gastronomiche sono dei ritorni al passato. La ricetta della focaccia che proponiamo è tratta dal libro “Dolce, Cracco e fantasia, I dolci di casa con il tocco dello chef”. Andiamo quindi a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti di questo fantastico e gustoso piatto.

Ingredienti

750 g di farina

250 g di uova

210 g di burro

85 g di zucchero semolato

50 g di miele

30 g di lievito di birra

15 g di sale

1 bacca di vaniglia

130 ml di latte

Per la salamoia

10 g di sale

100 ml di olio

100 ml di acqua calda

farina di mais bramata e semi di girasole

Preparazione

Versate nella ciotola della planetaria la farina, il latte, le uova e il lievito. Impastate gli ingredienti con il gancio. Dopo circa 2 minuti, unite lo zucchero, il miele, la vaniglia e lavorate fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo, quindi aggiungete il burro e il sale. Lasciate lievitare l’impasto a una temperatura di 24-26 °C per 60 minuti.

Eliminate l’aria pressando sull’impasto e fate riposare in frigorifero per 12 ore. Ricavate pezzature da 250 g l’una e stendete l’impasto su una teglia. Lasciate lievitare le focacce a 28 °C per 3 ore. Infornate a 200 °C per 15 minuti.

Secondo step Fate sciogliere il sale nell'acqua, poi unite l'olio e mescolate. Spolverate l'impasto con la farina di mais bramata e i semi di girasole. Distribuite la salamoia sulla focaccia prima di infornare. Una volta sfornata, spennellate la superficie con altro olio prima di servire.

