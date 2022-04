la-pizza-di-alessandro-borghese,-l’impasto-super-leggero.-“aggiungo-giusto-un-pizzico-di…”

Pizza Margherita di Alessandro Borghese: il trucco dello chef per farla soffice e croccante: “Aggiungo questo”. Un’idea semplice per fare una pizza a casa. Impasto buono, condimento buono e la genuinità degli ingredienti. La versione che proponiamo oggi è quella di Alessandro Borghese insieme al pizzaiolo Ciro Oliva titolare della pizzeria “Concettina ai Tre Santi”.

Per l’impasto:

Ingredienti

500 ml di acqua

800 g di farina tipo (00)

20 g di sale

2 g di lievito

Per la farcitura

800 g di pomodoro del Piennolo Vesuvio

600 g di mozzarella fior di latte

120 g di parmiggiano reggiano DOP 24 stagionato 24 mesi

3 g di Olio Extra Vergine di Oliva

Basilico q.b.

Preparazione della Pizza Margherita di Alessandro Borghese

Iniziate preparando l’impasto. Prendete una ciotola, versateci l’acqua e sciogliete il lievito nell’acqua dopo di che aggiungete la farina tipo (00); aggiungete un pizzico di sale e iniziate ad impastare a mano.

Una volta pronto prendete l’impasto e rimettetelo nella ciotola; copritelo poi con un panno umido e lasciatelo riposare per 16 ore. Una volta fatto riposare l’impasto proseguite con la lavorazione partendo dalla mozzarella fior di latte.

Tagliatela a dadini, riponetela in una ciotola e mettetela in frigorifero per qualche minuto in maniera tale che si asciughi leggermente e non bagni troppo la pizza. Stendete l’impasto.

Una volta steso prendete i pomodori e metteteli sull’impasto assieme al basilico; di seguito prendete la mozzarella e aggiungetela alla pizza. Ora è il momento di infornare! Cuocetela con un forno da casa per 6/7 minuti a 240° circa.

A fine cottura prendete il parmiggiano e con il pela patate aggiungete le scaglie alla pizza. Per finire due foglie di basilico fresco e un filo d’olio extra vergine d’oliva.

La pizza è pronta!

