La pizza di scarole di Marisa Laurito, la classica Naopletana. Ideale per i pic nic sulla spiaggia. Una ricetta tradizionale tramandata di madre o padre in figli. Buonissima anche il giorno dopo questo è un piatto o uno snack perfetto in qualsiasi momento. Ma andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone della pizza di scarole di Marisa Laurito

1 kg. scarola riccia

150 gr. olive di Gaeta

30 gr. capperi dissalati

5 alici sott’olio

un pugno di pinoli

un pugno di uvetta

olio extra vergine

aglio

sale

pasta frolla

Preparazione

Lava bene la scarola e lessala a metà cottura, snocciola le olive. In un tegame versa un filo di olio con uno spicchio d’aglio, le olive, le alici, i pinoli, l’uvetta, i capperi e fai sfriggere per qualche secondo, aggiungi poi la scarola e falla appassire, aggiustandola di sale. Termina la cottura in modo di far restringere la parte liquida e lasciare raffreddare.

Stendi la pasta in una teglia foderata con carta forno, avendo cura di farlo arrivare ai bordi; versaci la scarola e ricopri con un altro foglio di impasto bucherellato (si vendono i rulli che fanno questo servizio), piega i bordi verso l’interno, metti in forno già caldo a 190° per 30 minuti e comunque fino a quando non si sarà dorata.

