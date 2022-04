La pizza di Spaghetti, croccante fuori e morbida dentro. La ricetta di Cannavacciuolo: “Il trucco è nel sugo”

Pizza di Spaghetti di Cannavacciuolo, : “Il mio segreto? E’ nel sugo che ci metto”.Un classico della cucina napoletana, la frittata di maccheroni o anche detta pizza di spaghetti.

Un piatto “rimasticato”, in genere si faceva per non gettare via spaghetti o maccheroni avanzati dal pranzo o di qualche giorno prima.

Un tempo, infatti, non si buttava via nulla: è anche per questo che da quegli scarti, da quei pochi ingredienti si “costruivano” dei piatti sostanziosi che al giorno d’oggi sono anche ricercati. La versione che vi presentiamo è quella di Antonino Cannavacciuolo, celeberrimo chef internazionale.

Ingredienti per 4 persone della Pizza di Spaghetti

300 g di spaghettoni di semola di grano duro

300 g di ragù

1 uovo

70 g di parmigiano grattugiato

60 ml di olio extravergine di oliva

sale

pepe nero

Preparazione

Cuocete gli spaghettoni in abbondante acqua salata mantenendoli molto al dente. Scolateli e metteteli in una padella con il ragù napoletano caldo, cuocete ancore per 2 o 3 minuti tenendoli sempre al dente (se necessario aggiungete poca acqua di cottura) e raffreddate il tutto in una bacinella larga.

Sbattete a parte l’uovo con il parmigiano grattugiato e un pizzico di sale e pepe nero macinato al momento; aggiungete il tutto alla pasta quando questa sarà a temperatura ambiente e mescolate bene.

Scaldate tre quarti dell’olio in una padella antiaderente e versatevi gli spaghettoni, premendo bene con una spatola; per girare la “pizza” così ottenuta, aspettate che sul fondo si formi una crosta croccante, così da poterla staccare con facilità.

Tutta la cottura in padella deve essere fatta a fuoco medio, in modo che la fiamma trasmetta alla padella un calore omogeneo.

Quando la superficie inferiore è dorata e croccante, girate la pizza con l’aiuto di un coperchio oppure (per i più esperti) saltandola con un solo colpo deciso, aggiungendo l’olio extravergine di oliva rimasto.

Quando la pizza è croccante da entrambi i lati, toglietela con cura dalla padella e fatela asciugare qualche secondo su carta assorbente, quindi tagliatela a spicchi e servite.

