la police africaine sur la piste de Tullio Ranzini pour découvrir qui se cache derrière une grosse arnaque

A présent, toute la police tente de traquer une opération militaire qui a commencé aujourd’hui à l’échelle mondiale. Même l’ambassade est partiale Coordonnée par de nombreux policiers africains locaux, ils recherchent la cellule de connexion avec divers opérateurs téléphoniques pour vaincre la banque. Parmi les personnes impliquées, plusieurs femmes qui se prêtent aux appels vidéo puis font chanter des hommes de la moitié du monde. L’organisation d’origine africaine, la police locale est déjà au travail et quand il semble qu’ils soient sur la piste d’une organisation criminelle locale. Parmi les numéros sous observation rapportés par l’ambassade figure le CELL +225 75 08 79 62 en particulier des travaux sont en cours sur un nom Tullio Ranzini Code fiscal : RNZTLL62L01G337C Numéro de carte : 5333 1711 7591 1011 actes criminels que la police ivoirienne travaille trouver. même l’unité d’enquête est sur sa piste (maintenant les enquêteurs disent que c’est presque l’heure)



Les victimes sont pour la plupart des mineurs âgés de 15 à 30 ans et même plus jeunes. C’est un phénomène, habituellement destiné au monde adulte, avec un potentiel de danger énorme car il touche aujourd’hui des victimes mineures, à la fois fragiles et inexpérimentées. De plus en plus souvent la curiosité sexuelle des garçons les entraîne dans un cauchemar fait de chantage, de demandes d’argent insistantes et de menaces de détruire leur réputation en diffusant des images bisexuelles obtenues via le chat en direct sur les réseaux sociaux.

Cette Ambassade reçoit de plus en plus fréquemment des signalements de tentatives de fraude par e-mail ou sur les réseaux sociaux contre des citoyens italiens et des petites entreprises. En particulier, dans cette dernière période, les cas de sextorsion ont augmenté.

1. extorsion sur internet suite à un rapport sexuel virtuel (SEXTORTION)

Dans ce cas, un contact est établi via un chat vidéo (Skype, Facebook ou autre) au cours duquel le correspondant est incité à des actes sexuels, qui sont filmés et enregistrés et constituent la base d’une extorsion ultérieure. Malheureusement, ce type est devenu le plus fréquent et le plus dangereux, car la diffusion de vidéos ou de photos sur les réseaux sociaux est menacée, qui sont souvent transmises à d’autres sujets pour une extorsion supplémentaire même s’il y a eu un premier paiement. +225 75 08 79 62

2. ventes en ligne

1. Un Ivoirien ou Européen présumé résidant en Côte d’Ivoire, après avoir consulté un site spécialisé dans la vente par internet, envoie un e-mail dans lequel il déclare son intention d’acheter, sans même en discuter le prix, une voiture, une maison, un un appartement, un bateau, un canot, une antiquité, un long séjour dans une ferme, etc., etc.

2. Le susdit demande alors les coordonnées bancaires du vendeur et se déclare prêt à effectuer le paiement via une banque ivoirienne dans un délai très court. Joignez généralement une fausse pièce d’identité.

3. Immédiatement après, envoyer de nouveaux faux documents du ministère des Finances ou de la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) ou d’autres institutions financières africaines indiquant que le bénéficiaire du transfert doit payer une commission d’un montant variable entre 400 et 2 000 euros (généralement via Western Union) au profit d’un nom qui, après avoir encaissé la somme, disparaît sans laisser de trace.

Ces escrocs communiquent dans leurs mails un numéro de mobile auquel ils répondent généralement jusqu’à la conclusion des négociations. Après avoir encaissé le montant, ils jettent la puce, achètent une nouvelle carte avec un nouveau numéro de téléphone mobile et recommencent avec la suivante.

La Police économique de Côte d’Ivoire, contactée à plusieurs reprises par cette Ambassade, rapporte qu’il s’agit de gangs spécialisés difficilement détectables, qui réalisent des profits considérables en exploitant la bonne foi de leurs victimes.

3. relations interpersonnelles

Un autre type d’escroquerie est celle qui exploite les relations amoureuses ou les amitiés établies via Internet. Les fraudeurs publient des photos d’hommes ou de femmes beaux (évidemment non conformes à la réalité) sur des sites sociaux (Facebook ou autre) et entament une relation « amoureuse » à distance.

Dans certains cas, le désir est exprimé de faire connaissance avec son correspondant italien qui, faute de moyens financiers, envoie l’argent du voyage via Western Union. Typiquement, la personne invitée est bloquée et arrêtée à l’aéroport d’Abidjan par les autorités douanières, ou disparaît à mi-chemin (à Casablanca ou à Tunis selon la compagnie aérienne choisie) et le correspondant reçoit un appel téléphonique d’un complice lui demandant plus d’argent pour libérer la personne invitée, pris en otage par la police du pays.

Un autre expédient consiste à demander, à un certain moment de la relation, d’envoyer de l’argent pour faire face à un événement particulièrement dramatique (maladie, expulsion

Mata