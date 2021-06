la-porchetta-imbrattata

La statua della porchetta fa tendenza.

Ne hanno parlato anche Sgarbi e Michele Serra.

L’uno contro l’altro armati, peraltro, hanno esaltato un’opera del tutto marginale ed altrimenti presto dimenticata.

La ‘statua‘ in questione, lo ricordiamo, è stata posizionata in piazza San Giovanni della Malva, a Trastevere.

È stata realizzata dall’artista Amedeo Longo e si inserisce all’interno del progetto universitario “Piazze romane”, portato avanti dalla Rufa (Rome University of Fine Arts) e nato in collaborazione con il I Municipio.

Rappresenta un maiale trasformato in porchetta: un omaggio alla tradizione culinaria di Ariccia, che tutti abbiamo gustato ed apprezzato. Senza vergogna o ipocrisia.

Sulla sua bruttura nulla quaestio, se poi pensiamo che sono stati usati soldi pubblici, l’arrabbiatura sale.

Ma sale ancora di più se notiamo come i soliti democraticoni eco-vegan-gretino-sardineschi si producano in quello che sanno fare meglio.

Essere intolleranti e devastare l’opera altrui.

Comunque sia, le lezioni che emergono da questa vicenda sono tre.

1. I democratici Vegan Arcobaleno sono tutti uguali. Quello che loro non aggrada distruggono, deturpano. In nome della tolleranza e della libertà. Avranno preso lezioni dai cugini a stelle e strisce BLM. Di essere veramente civili e democratici non se ne parla proprio.

2. L’effetto ‘insanguinato’ comunque ha raggiunto un risultato. Sicuramente non voluto. Non ce ne voglia l’autore, ma la statua così combinata è sicuramente più gradevole ed accattivante della originaria versione. Molto più cruda e di impatto.

3. A proposito di essere cruda, con tutto quel sangue che cola su carne di porco, da buoni carnivori, vedremmo bene una trasformazione del medesimo in buristo o sanguinaccio, meglio ancora in biroldo della Garfagnana.

Giusto per finire in bellezza.

Per terminare la questione nel migliore dei modi, in una vicenda dove il cattivo gusto regna sovrano.

