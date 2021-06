la-prefettura-di-messina-saluta-il-viceprefetto-natalia-ruggeri

Messina: ultimo giorno di servizio in Prefettura per il Viceprefetto, dott.ssa Natalia Ruggeri, dopo oltre trent’anni al servizio dello Stato e della comunità messinese

La dott.ssa Ruggeri, entrata in amministrazione nel 1988 presso la Prefettura di Vercelli, è stata trasferita alla Prefettura di Messina nel 1989, ove ha svolto con dedizione e grande professionalità numerosi e delicati incarichi, tra cui le funzioni di Dirigente delle Aree “Ordine e Sicurezza Pubblica”, “Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico”, “Polizia Amministrativa” e “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”. Nel corso della carriera, inoltre, ha esitato con ottimi risultati altri numerosi incarichi, tra i quali le funzioni di Coordinatore del Gruppo Interforze per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali di preminente interesse nazionale, di Funzionario referente antiracket e antiusura del Minipool Antiracket e Antiusura, di Responsabile del Nucleo di Supporto per l’amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di Commissario straordinario in Comuni sciolti ai sensi dell’art. 143 TUEL, procedendo altresì ad accertamenti ispettivi in materia Elettorale, Anagrafica e di Stato Civile presso numerosi enti locali di questo territorio provinciale. Il Prefetto, Cosima Di Stani, ha voluto, quindi, ringraziare la dott.ssa Ruggeri per l’impegno profuso in favore delle Istituzioni e dei cittadini, sottolineando l’apprezzamento di tutti i colleghi e del personale nei confronti di un Dirigente prefettizio “che si è sempre contraddistinta non soltanto per la levatura professionale, ma anche per il garbo e l’eleganza innata”.