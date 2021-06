la-prima-foto-di-agnes,-la-figlia-di-fabio-fulco-e-veronica-papa

È nata nella giornata di domenica 27 giugno 2021 la figlia di Fabio Fulco e la sua compagna, Veronica Papa. Si tratta della primogenita per entrambie dopo il post con cui l’attore ha annunciato sui social di essere diventato papà, è stata la mamma a svelare il nome della piccola, ovvero Agnes, Come scrive la neomamma: “Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo. Agnes” . L’attore aveva rivelato che la bimba si sarebbe chiamata come una santa a cui sia lui che la compagna sono da tempo devoti, ma non aveva voluto svelare il nome in anteprima.

La nascita della bambina

La piccola Agnes è nata a Napoli, all’ospedale Fatebenefratelli, nel quartiere Posillipo, dove da qualche tempo l’attore ha dichiarato di aver acquistato una casa, dopo aver vissuto anni a Roma sentiva il desiderio di tornare nella sua città natale. L’arrivo della bambina era stato preannunciato dalla 27enne Veronica Papa, che attraverso un post ha raccontato le emozioni della gravidanza, le sue percezioni in merito al fatto che fosse ormai agli sgoccioli, svelando tanto le sue paure, quanto la felicità di veder nascere il frutto del suo amore con Fabio Fulco dopo un’attesa così lunga.

Veronica Papa ha conquistato Fabio Fulco

La coppia, insieme da poco più di un anno, ha avuto la fortuna di provare l’immensa gioia di diventare genitori nel momento più intenso della loro relazione, quando finalmente Fabio Fulco, ripresosi dopo la forte delusione in seguito alla storia naufragata con Cristina Chiabotto, anche lei diventata mamma da poco tempo. L’attore, infatti, non nascose le sue difficoltà nel credere nuovamente nel destino e nella possibilità di innamorarsi nuovamente. Pare, invece, che Veronica abbia capito immediatamente di cosa lui avesse bisogno e grazie alla sua semplicità è riuscita ad abbattere quel muro di diffidenza.