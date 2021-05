la-prima-foto-in-costume-di-elliot-page-dopo-l’intervento-di-rimozione-del-seno

Elliot Page condivide la prima foto in costume dopo l’intervento di rimozione del seno cui si è sottoposto nell’ambito del suo percorso di transizione. Una scelta maturata nel periodo del lockdown quando, complice la solitudine, l’attore ha avuto il tempo per guardarsi dentro senza distrazioni e ha deciso che a partire da quel momento si sarebbe concentrato su quanto considera davvero importante. “Ho trascorso un sacco di tempo da solo per concentrarmi davvero sulle cose, che in tanti modi, inconsciamente, stavo evitando”, aveva raccontato motivando la decisione di intraprendere il percorso chirurgico che gli ha permesso di abbracciare pienamente la sua identità.

La foto a torso nudo dopo l’intervento

“Il primo costume da transessuale”, ha scritto l’attore candidato al premio Oscar per Juno posando sorridente in una foto pubblicata su Instagram. A incoraggiarlo a intraprendere il percorso chirurgico erano state le storie di altri artisti transgender, come la regista Janet Mock e l’attrice Laverne Cox, diventati per Page fonte di ispirazione.

L’inizio della nuova vita di Elliot Page

L’intervento di mastectomia è coinciso con l’inizio di una nuova vita per Elliot Page. “La differenza tra come mi sentivo prima di dichiararmi gay e dopo era enorme. Ma il disagio nel mio corpo è mai andato via? No”, aveva raccontato rimarcando quanto, nel suo caso, fare solo coming out senza intraprendere un percorso di transizione fisica non lo avrebbe aiutato ad abbracciare pienamente la sua identità, ritenuta imprescindibile dal genere. La sensazione di essere intrappolato in un corpo nel quale non si è mai riconosciuto era diventata insostenibile: “Non mi sono mai riconosciuto. Per molto tempo non riuscivo nemmeno a guardare una mia foto”. Una sensazione di disagio spazzata via dal sorriso che Page esibisce nell’ultima foto postata su Instagram. Un sorriso che ha una chiave di lettura univoca: la conquista della serenità.