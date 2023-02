la-prima-mappa-globale-dei-rischi-sui-diritti-umani-e-ambientali-nelle-catene-di-approvvigionamento

Fairtrade, il marchio internazionale di certificazione del commercio equo e solidale, ha tracciato la prima Mappa globale dei rischi umani e ambientali nelle catene di approvvigionamento di caffè, cacao, banane, uva e miele e i principali paesi produttori di queste commodities. Ma nei prossimi mesi verrà aggiornata e saranno aggiunti anche altri prodotti.

Fairtrade segnala che i rischi per chi lavora in questi settori sono moltissimi: a livello globale, 160 milioni di bambini (il 70% dei quali nel settore agricolo) svolgono lavori che danneggiano la loro salute o li costringono ad interrompere la scuola. A peggiorare ulteriormente il quadro è il dato secondo cui il lavoro minorile è in costante aumento. Dal punto di vista ambientale, invece, l’agricoltura controlla il 70% dei prelievi di acqua dolce a livello globale.

La mappa rientra nel lavoro di monitoraggio e valutazione del rischio lungo le filiere di Fairtrade, comprende tutti i 129 Paesi in cui opera l’organizzazione e si basa su 26 indicatori chiave che riguardano questioni relative a diritti umani e ambientali. Tra gli Stati analizzati è presente anche l’Italia, i cui rischi principali sono legati alle discriminazioni, cambiamento climatico, acqua e biodiversità.

La mappa considera anche il punto di vista degli agricoltori e dei lavoratori, in quanto portatori di diritti, informazioni raccolte attraverso il dialogo e in un processo partecipato: la sua elaborazione ha richiesto diversi mesi e ha coinvolto le cooperative, i lavoratori e il management delle organizzazioni e lo staff presente in sei continenti oltre allo staff esterno.

Il sito include anche informazioni dettagliate su rischi specifici identificati nelle commodities trattate, come il lavoro minorile, i diritti di genere e il reddito dignitoso, ma anche rischi ambientali legati al cambiamento climatico, all’acqua e alla biodiversità.

Marike de Peña, Presidente della CLAC, organizzazione che raggruppa i produttori Fairtrade in America Latina, ha dichiarato: “La mappa dei rischi servirà a facilitare un dialogo trasparente tra gli attori delle filiere e aiuterà le aziende a costruire risposte efficaci per affrontare i rischi maggiori, evitando ulteriori danni alle comunità agricole e al pianeta”.

La mappa costituisce un primo step di un processo di due diligence per i diritti umani, cioè identifica i rischi lungo la filiera, e cataloga quelli più comuni. Grazie alla propria esperienza Fairtrade affianca le aziende nell’implementazione dei propri doveri di diligenza, o due diligence, e le aiuta specialmente ad identificare, prevenire e mitigare i danni e i rischi.

I rischi principali emersi dal tracciamento finale sono nove: reddito di sussistenza; salario; acqua e biodiversità; diritti dell’infanzia; cambiamenti climatici e deforestazione; non discriminazione; lavoro forzato; diritti di genere; diritti e condizioni del lavoro.

L'articolo La prima mappa globale dei rischi sui diritti umani e ambientali nelle catene di approvvigionamento proviene da The Map Report.

