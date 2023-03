la-prima-volta-della-giornata-internazionale-dei-rifiuti-zero

Debutta oggi, giovedì 30 marzo, la Giornata internazionale dei rifiuti zero: International Day of Zero Waste. Istituita congiuntamente da UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e da UN-Habitat, il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, la giornata mira a promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili e sensibilizzare sull’importanza delle iniziative “zero waste” e su come queste contribuiscano all’avanzamento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il settore dei rifiuti, non manca di ricordare l’ONU, contribuisce in modo significativo ad aumentare l’inquinamento e la perdita di biodiversità su scala planetaria.

“L’umanità genera annualmente circa 2,24 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani. Di questi solo il 55% viene gestito in impianti controllati e si stima che entro il 2050, questa cifra potrebbe salire a 3,88 miliardi di tonnellate all’anno”.

L’ONU evidenzia inoltre che “le iniziative zero waste possono favorire una sana gestione dei rifiuti e ridurre al minimo e prevenire gli sprechi, contribuendo ad affrontare la crisi planetaria, proteggere l’ambiente, migliorare la sicurezza alimentare e migliorare la salute e il benessere umano”.

Ma come riuscirci? Per vincere la sfida sui rifiuti, spiega l’ONU, è necessaria l’azione congiunta di più attori. Da un lato, i produttori devono progettare merci che durino più a lungo nel tempo, optando per materiali a basso impatto ambientale e metodi di produzione e trasporto meno dispendiosi in termini di risorse. Dall’altro, i consumatori possono svolgere un ruolo fondamentale nella diminuzione dei rifiuti, cambiando le proprie abitudini e riutilizzando e riparando i prodotti il più possibile prima di smaltirli correttamente.

Ma anche la pubblicità e la una gestione attenta della domanda giocano la loro parte, potendo consentire zero sprechi durante il ciclo di vita dei prodotti.

Infine, l’ONU auspica che “governi, comunità, industrie e altre parti interessate riconoscano sempre più il potenziale delle iniziative zero waste, rafforzando la gestione dei rifiuti e migliorando i sistemi di recupero attraverso la finanza e la definizione delle politiche. La strategia globale per il consumo e la produzione sostenibili può guidare questa transizione. Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dagli Stati membri e dalle parti interessate, la strategia prevede l’adozione di obiettivi di consumo e produzione sostenibili in tutti i settori entro il 2030″.

L’articolo La prima volta della Giornata internazionale dei rifiuti zero proviene da The Map Report.

Vito Califano