la-principessa-charlene-di-monaco-torna-sui-social-dopo-l’intervento-in-sud-africa

La principessa Charlene torna a mostrarsi sui social dopo le notizie relative al suo stato di salute e al suo ritorno posticipato a Monaco dal Sud Africa. Per la prima volta lontana così a lungo dal marito e dai figli, la consorte di Alberto dovrebbe però rientrare quanto prima, non appena le sue condizioni si siano del tutto stabilizzate, consentendole di ripartire.

I nuovi scatti dal Sud Africa

Alcune foto della principessa intenta a darsi da fare con l’associazione che da tempo supporta e porta avanti progetti importanti volti alla salvaguardia della fauna sudafricana, ma anche al sostentamento delle popolazioni vicine e dei bambini, a cui viene impartita un’istruzione di base. Accanto agli scatti pubblicati sull’account ufficiale della principessa, si legge: “Passo un po’ di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l’asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo”, tra le foto compaiono anche dei momenti rubati dalla videochiamata con i suoi figli che si intravedono dallo schermo dello smartphone che l’ex atleta tiene tra le mani. In una recente intervista aveva dichiarato di sentire tantissimo la mancanza della sua famiglia, dal momento che da gennaio si trova in Sudafrica, sua terra natia, dove si era recata inizialmente per un progetto legato alla salvaguardia dei rinoceronti. A causa di un’infezione, poi, ha rimandato il suo rientro nel Principato, mancando anche al decimo anniversario con il principe Alberto.

Le condizioni di salute di Charlene

La principessa ha avuto una brutta infezione a gola, naso e orecchio in seguito alla quale si è dovuta sottoporre anche ad un intervento chirurgico. Purtroppo sono sopraggiunte delle complicazioni, comunicate anche in una nota ufficiale della casata monegasca, he hanno costretto Charlene di Monaco a riguardarsi in vista di un futuro rientro a Monaco, sebbene da quando è partita il marito e i figli si siano già recati sul posto per supportarla e incontrarla dopo lunghe settimane di lontananza.