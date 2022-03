la-produzione-dei-pneumatici-torna-a-livello-locale?

Qualche mese fa abbiamo pubblicato un articolo sui mega-trend del settore pneumatici per il 2022, in cui affermavamo che le parole chiave per quest’anno sono principalmente acquisizioni, aumento dei costi e sostenibilità.

A giudicare da ciò che sta accadendo, non abbiamo di sicuro sbagliato, ma forse ce ne siamo dimenticati una: espansione. Raramente, infatti, sono state pubblicate così tante notizie su nuove fabbriche e/o su progetti di allargamento degli stabilimenti esistenti.

Gli ultimi esempi sono Bridgestone che aumenta la capacità in 4 stabilimenti giapponesi e ingrandisce il proving ground di Roma, Sentury che, invece, sbarca in Europa, in un nuovo impianto di produzione di pneumatici in Spagna. Ma pensiamo anche a Kumho in Ariabia Saudita, altra notizia internazionale molto interessante e a Nokian Heavy Tyres e ai suoi piani per aumentare la capacità di produzione per pneumatici pesanti.

Nello stesso periodo, c’è l’investimento di Qingdao General Science and Technology in fabbriche di pneumatici in Cambogia e Thailandia, oltre all’apertura del nuovo stabilimento di Seyoun Tire in Cina, una mossa che rappresenta la transizione di questa azienda dalla produzione di pneumatici per veicoli a 2 e 3 ruote a quella vettura e camion. Parlando di pneumatici per due ruote, lo stabilimento costituito in India in joint venture da Yogesh Agencies & Investments Private Limited (YAIPL) e Trelleborg Wheel Systems (TWS) sta iniziando la produzione di pneumatici due ruote Mitas, come confermato da Paolo Pompei, presidente di TWS.

Allora, cosa c’è dietro l’attuale ondata di investimenti ed espansione? In breve, la glocalizzazione dei pneumatici: in sostanza, stiamo tornando velocemente ad un modello di produzione locale, in risposta ai dazi sulle importazioni, ai costi logistici e anche ai vantaggi in termini di sostenibilità.

Ma non è finita qui: ci sono altre importanti notizie in arrivo, sia dal punto di vista delle acquisizioni che da quello delle espansioni produttive.

