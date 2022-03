la-promozione-bestdrive-premia-la-sicilia:-vinta-a-capo-d’orlando-la-fiat-500-hybrid

Una splendida Fiat 500 Hybrid. È questo il premio che un fortunato cliente di BestDrive, il network di centri servizi targati Continental, si è visto consegnare questo weekend alla conclusione della Promo “Sicurezza la tuo fianco”.

“Ogni anno – racconta Dario De Vito, General Manager di Conti Trade Italia – cerchiamo di affiancare i nostri affiliati sul territorio con iniziative che stimolino e supportino i clienti. Questa promozione BestDrive ha un valore in più. È pensata anche per premiare quei centri che investono nella differenziazione della propria offerta affiancando sempre più servizi di meccanica al tradizionale business dello pneumatico.”

Ha avuto dunque successo la promozione nata lo scorso anno in corrispondenza del periodo estivo. Gli utenti che in tutta Italia si sono recati in un centro BestDrive per acquistare un treno di pneumatici Continental non solo hanno ricevuto un voucher da spendere in prestazioni di meccanica o altri servizi presso lo stesso punto vendita, ma hanno avuto anche la possibilità di partecipare all’estrazione, appunto, di un’auto nuova che sarebbe stata consegnata proprio all’interno del loro centro di riferimento. E la dea bendata ha deciso di puntare proprio su Capo d’Orlando, in provincia di Messina.

“Abbiamo premiato un fortunato cliente del nostro centro BestDrive AMG di Capo d’Orlando che è tornato a casa con una fiammante Fiat 500 Hybrid, un’auto che per tecnologia e attenzione al green rispecchia il nostro modo di pensare – continua De Vito –. Riconosciamo ad AMG e a tutti i rivenditori che ci hanno seguito in questa iniziativa, e in tutte le formazioni tematiche che facciamo, la capacità di aver saputo diversificare nel tempo il proprio business. Un vantaggio competitivo che hanno acquisito grazie alle loro motivazioni personali di imprenditori ma, ci piace pensare, anche grazie agli stimoli che l’affiliazione BestDrive porta con sé.”

“È stata davvero un’iniziativa riuscita che ha portato vantaggi reali – conferma Alessandro Amorello, titolare della storica officina AMG di Capo d’Orlando all’interno della quale è stata vinta la Fiat 500 –. Anche i clienti l’hanno apprezzata molto. Da noi sono stati circa un centinaio quelli che, con il buono in mano, sono tornati in officina per effettuare vari interventi sul proprio mezzo, spinti anche da questa opportunità che non avremmo potuto concedere senza il supporto della rete BestDrive.”

Per l’officina, nata 50 anni fa e da circa tre affiliata alla rete BestDrive, si tratta di un giorno davvero speciale: «Il vincitore è un nostro fedele cliente da tempo – continua Amorello –, siamo davvero molto contenti per lui. Questo 12 marzo per noi rimarrà una data doppiamente speciale perché, oltre alla consegna dell’auto, celebriamo il “nuovo inizio” della nostra officina, sempre più grande e multiservizi.”

Proprio l’ampliamento dei servizi è per Amorello la chiave per ottenere risultati: “Cerchiamo sempre di rispondere alle nuove esigenze dei clienti mantenendo standard di qualità elevati. Più servizi siamo in grado di offrire e più le persone decidono di affidarsi a noi.” E quando si pensa all’ampliamento dell’offerta, il pensiero va necessariamente anche all’esigenza di operare scelte sostenibili: “Oggi c’è grande attenzione su questo versante – conclude –. Per questo motivo vorremmo presto installare fuori dall’officina due colonnine per ricaricare i veicoli elettrici 24 ore su 24, abbiamo già iniziato con le prime procedure per le autorizzazioni.”

