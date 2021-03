La protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island trasformata: “20 Kg in più e tanta cellulite” Irriconoscibile. Fan sconvolti dalle foto

Giorgia Lucini ha pubblicato uno scatto sui suoi canali social che la ritrae 21 giorni dopo il parto del suo secondogenito, mostrando senza vergogna il suo fisico. Gli appassionati di Uomini e Donne non possono dimenticarla. La donna è stata prima corteggiatrice di Andrea Angelini, poi tronista. Alla fine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi la sua scelta è ricaduta su Manfredi Ferlicchia. La loro storia è durata tre anni ma non ha superato l’ardua prova di un altro reality, Temptation Island, che li ha visti dividersi al falò di confronto.

Uomini e Donne non è stata la prima esperienza televisiva di Giorgia Lucini, che aveva precedentemente partecipato a Miss Italia. Tra i suoi amori si annovera anche Andrea Damante, prima che lui diventasse un tronista. Oggi accanto a lei c’è solo Federico Loschi, giocatore di basket per il Real Sebastiani Rieti. Con lui la bellissima 28enne ha avuto già un figlio. Anche nel caso di questa prima gravidanza Giorgia aveva parlato dei chili presi e dell’accettazione del suo nuovo corpo: “20 kg in più, ma di puro amore. Ecco perché sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto”.

La donna mette al mondo la vita e se questo comporta ingrassare un po’, ben venga. Inoltre il lavoro che si sta svolgendo per ribaltare gli stereotipi di bellezza e inserire tra le file delle “belle” anche le curvy girl è solo agli inizi ma sembra ottenere successo. Tantissime le esponenti, come Vanessa Incontrada che con i suoi chili in più ha ottenuto copertina e servizio intero su Vanity Fair, con foto diventate virali. O lo stesso Uomini e Donne, che oggi vanta sul suo trono Samantha, con la sua taglia 46. Avremmo preferito una tronista curvy più fiera della sue forme ma lei, con la sua insicurezza, ci mostra quella che è la realtà di tantissime donne.

Giulia Lucini di Uomini e Donne invece non ci casca. Dona per la seconda volta la vita a una creatura e ne è fiera. Non si vergogna dei sui chili in più, anzi mostra a tutti i suoi follower delle foto che mettono bene in mostra la pancia ancora gonfia e le smagliature. “Panza c’è, e pure parecchia” commenta così i suoi scatti, come a dire “lo sto ammettendo io stessa, non ho bisogno del vostro body shaming”. Intanto, la sua pancia è cresciuta per mettere al mondo nel giorno dell’8 marzo Tommaso, alto 55 cm e con un peso di 3,980 kg. A darne notizia, il papà orgoglioso che dedica un bellissimo post alla sua compagna.

“A 28 anni hai già portato a termine due gravidanze senza fermarti mai e mi hai seguito in ogni posto d’Italia. Sei pazzesca nana mia. Ora godiamoci il casino che noi tanto amiamo e appena finisce questo brutto periodo tutti e 4 a Ibiza”. Il mondo di Uomini e Donne è ormai lontano e la coppia affiatata sta realizzando i suoi sogni. Quello di avere due maschietti era infatti il desiderio di Federico Loschi, che ha già in mente di farli giocare uno contro uno al campetto. E se con il padre condivideranno la passione dello sport, si sa, i maschietti sono sempre innamorati della loro mamma. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo La protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island trasformata: “20 Kg in più e tanta cellulite” Irriconoscibile. Fan sconvolti dalle foto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.