la-pupa-e-il-secchione,-mila-suarez-al-veleno-contro-soleil-sorge-“sei-stata-…”

Nella serata di ieri martedì 15 marzo 2022, è andata in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show ovvero il programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice sembra aver presentato tutti i concorrenti di questa nuova edizione del programma che non è di certo nuovo, ma che quest’anno è ricco di tante novità rispetto al passato. Sicuramente sono stati tanti i momenti divertenti della prima puntata dello show, ma anche tanti i momenti di forte tensione.

La pupa e il secchione show 2022, in studio Mirko Gancitano e Mila Suarez

Lo potevamo immaginare ed effettivamente così è stato, ovvero ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Mila Suarez conosciuta per essere l’ex fidanzata di Alex Belli e Soleil Sorge. Quest’ultima ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello vip, dove come sappiamo ha intrecciato un rapporto piuttosto particolare con l’attore di Centovetrine. Ebbene, dopo che l’ influencer e modella marocchina è entrata in studio, pare si sia scagliata contro l’influencer italo-americana. Sono volate parole anche piuttosto pesanti tra le due.

Scontro piuttosto acceso tra l’ex fidanzata di Alex Belli e Soleil Sorge

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della prima puntata de La Pupa e il Secchione show, in studio sono entrati tutti i concorrenti di questa edizione. Quasi sul finire della puntata, sono entrati in studio Mirko Gancitano il secchione e Mila Suarez, ovvero la pupa nonché ex fidanzata di Alex Belli. Dopo che è stato mandato in onda il video di presentazione, sembra che il fidanzato di Guenda Goria ovvero Mirko Gancitano abbia voluto fare un appunto. “Chi l’ha detto che un secchione non possa essere anche carino, vivo a Milano ma sono siciliano, sono il fidanzato di Guenda Goria e il testimone di nozze di Delia Duran e Alex Belli. Guenda è gelosissima”. Nel video di presentazione invece Mila Suarez pare si sia presentata utilizzando delle parole specifiche. “Quando qualcuno mi fa del male alzo la codina e pungo, faccio la modella, amo il mio corpo, soprattutto lo curo tantissimo, prima mi piacevano quelli belli che non ballano, magari un bel secchione, perchè no”.

Volano parole pesanti tra la modella e l’ex gieffina

Barbara D’Urso dopo la presentazione dei due sembra abbia comunicato che effettivamente Mirko e Mila si conoscono già, perché hanno in comune il fatto di essere stati e di essere molto vicini ad Alex Belli. Mila Suarez avrebbe anche punzecchiato Mirko dicendo che a suo modo di vedere, il rapporto con Guenda è soltanto finto e studiato per visibilità. Poi avrebbe anche tirato in ballo Alex Belli ed il finto matrimonio con Delia Duran. È stato a quel punto che Soleil pare si sia intromessa nel discorso dicendo “Non è che stai rosicando perchè Alex non ha sposato te?”. A sorpresa però la pupa avrebbe detto di aver fatto pace con Alex Belli dopo essersi fatti la guerra per diverso tempo. È iniziato in quel momento un botta e risposta al veleno tra Soleil e Mila.“Per la tua falsità, hai fatto soffrire una donna, è una cosa orrendissima, sei brava solo a parlare, fammi vedere altre cose”. Queste le parole di Mila. Barbara a quel punto avrebbe detto alla concorrente “Non ti conviene litigare con Soleil, è una giurata”. Poi si è passati alle parole più pesanti.

Interviene Barbara D’urso e difende Soleil

Mila avrebbe detto alla Sorge “Sei stata te la prima ad attaccare Alex. Cambi uomini come cambi le mutande”. Dopo questo duro attacco di Mila nei confronti di Soleil però, pare sia intervenuta Barbara dicendo“Se è arrivata in finale al GF Vip ci sarà un motivo! Interrompiamo qua poi magari vi chiarirete!”.