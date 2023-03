La qualità della vita nella terza età: il convegno dell’associazione 50&Più

Per sabato 25 marzo, l’associazione 50&Più, organizza un convegno medico riguardante la terza età dal titolo: “Il corpo che ascolta e il corpo che parla”. L’incontro si svolgerà dalle 9.30 alle 13, nella biblioteca della Filarmonica, in via Gramsci. Prenderanno parte alla manifestazione il dottor Roberto Procaccini, primario del reparto di ortopedia all’ospedale di Macerata, il dottor Giorgio Mancini, specializzato in geriatria, e la dottoressa Gabriella Zagaglia, specializzata in psicomotricità. L’appuntamento vuole offrire degli strumenti utili a migliorare la qualità della vita nell’età senile. Per avere maggiori informazioni: 0733.261393.

