la-rai-a-veroli:-domenica-la-messa-in-diretta-dalla-basilica-della-patrona

La RAI sarà a Veroli domenica 7 febbraio per trasmettere in live, dalla basilica di Santa Maria Salome, la Messa delle ore 11. La notizia è stata data in via formale dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI. A presiedere la solenne funzione, il vescovo diocesano Ambrogio Spreafico. Concelebreranno il parroco delle parrocchie di Veroli Centro don Andrea Viselli e il rettore della Basilica don Angelo Oddi. Da anni, ormai, il servizio televisivo nazionale offre la possibilità di partecipare, grazie alla diretta TV, la Messa domenicale, raggiungendo milioni di fedeli in tutto il mondo, che attendono questo appuntamento festivo sia per seguire la funzione liturgica sia per ammirare le magnifiche Chiese che l’Italia custodisce sul suo territorio.

Un servizio pubblico che, nei giorni del lockdown, ha consentito a tanti cristiani di continuare ad ascoltare la Messa restando a casa, un conforto e un sostegno spirituale soprattutto per tanti anziani e ammalati. Sarà un’occasione, l’ennesima, per mostrare le bellezze artistiche e paesaggistiche di Veroli, da una vetrina sicuramente d’eccezione. È la seconda volta che Veroli si trova al centro della scena per la trasmissione della Messa. Già nel 2018, in occasione della Giornata per la custodia del Creato, la RAI mostrò l’eleganza patrizia della Basilica dedicata alla Santa Mirrofora durante una funzione liturgica particolarmente affollata. Quest’anno, a causa della pandemia, si prevedono restrizioni all’ingresso delle persone, il cui numero necessariamente sarà contingentato.