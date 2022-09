La Rai fa fuori Luca Argentero. Addio al Doc. Lui si sfoga sui social: “Passo a Mediaset, Ecco cosa farò”

Pochi giorni fa i fan di Luca Argentero hanno potuto leggere una sua intervista le cui rivelazioni hanno lasciato l’amaro in bocca. L’amatissimo attore ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni il futuro di Doc- nelle tue mani , e ciò che ha detto ha turbato parecchi fan della serie. La fiction di grande successo, purtroppo, non ritornerà presto come si sperava, forse nel 2024 ma sicuramente non nel 2023. Luca, dunque, sarà lontano dalla Rai per molto tempo ma, nel mentre, lo vedremo in una nuova veste, del tutto inedita.

Luca Argentero, infatti, è il nuovo volto dell’amatissimo tg satirico di canale 5, Striscia La Notizia. Siede dietro al bancone dei conduttori insieme ad Alessandro Siani che l’anno scorso era affiancato da Vanessa Incontrada. Insieme formano una coppia insolita ma sicuramente vincente. E’ sicuramente molto simpatico assistere alle diversità caratteriali dei due. L’uno, torinese, pacato, con tutti i tratti tipici di un settentrionale. L’altro, napoletano, festaiolo, sempre con la battuta pronta, l’emblema della meridionalità. Un tratto comune potrebbe essere, senza dubbio, l’umiltà. Forse, proprio questa caratteristica ha fatto sì che entrassero nei cuori degli italiani, senza più uscirne.

Ebbene si, Luca Argentero è, ormai, tra gli attori più amati dal pubblico. Il suo successo è inarrestabile ma l’apice l’ha raggiunto proprio con la fiction Doc, nelle vesti del Dottor Fanti. In particolare, la seconda stagione ha riscosso un tale successo da far riconfermare una terza e da poter essere ben presto adattata anche in America. Solo che, fino a pochi mesi fa, si vociferava che la nuova stagione sarebbe stata pronta per la primavera del 2023 ma, stando alle parole di Argentero, qualcosa e cambiato.

Per la sua nuova esperienza a Striscia la notizia, Luca Argentero è stato intervistato da Tv sorrisi e canzoni per parlare del suo nuovo ruolo da conduttore. Ha anche rilasciato alcune dichiarazioni circa Doc. Ha rivelato, infatti, che l’amatissima fiction ha subito un improvviso slittamento poiché l’ideazione e la scrittura richiedono tempi molto più lunghi del previsto. Alla lettura di tali parole, in molto sono rimasti amareggiati perché convinti che già l’anno prossimo avrebbero potuto vedere la nuova stagione.

Purtroppo, invece, ci sarà da aspettare quasi due anni. Quel che è certo è che le avventure del dottor Fanti e di tutto il suo reparto dell’Ambrosiano di Milano torneranno a far compagnia a milioni di italiani che riescono ad empatizzare con le storie dei personaggi e ad emozionarsi. Dunque, non ci resta che attendere, con pazienza, le nuove puntate. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

La Rai fa fuori Luca Argentero. Addio al Doc. Lui si sfoga sui social: “Passo a Mediaset, Ecco cosa farò” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.