la-rai-opziona-una-big-per-l’anno-prossimo,-la-delusione-di-stefano-de-martino

L’estate, si sa, è periodo di campagna acquisti, ma non solo in campo calcistico: anche in televisione c’è un “mercato” fiorente.

Stefano De Martino (screenshot instagram)

In questo caso, gli occhi di mamma Rai si sono puntati su Chiara Ferragni. L’influencer e moglie di Fedez sta vivendo un momento magico. Oltre alla nascita della secondogenita Vittoria anche la carriera della bella milanese vola alto.

A sentire il settimanale Oggi, infatti, l’azienda di viale Mazzini punterebbe su di lei per la conduzione della prossima edizione dell’Eurovision, in coppia con un altro “pezzo grosso” della televisione.

Stefano De Martino “avverte una forte competizione”

Di chi si tratterebbe? Ma di Alessandro Cattelan. L’ex veejay ed ormai affermato conduttore televisivo è stato messo sotto contratto dalla Rai per la prossima stagione.

Dopo la chiusura di E Poi C’è Cattelan e la conclusione dell’esperienza a X-Factor, per Alessandro si schiuderebbero le porte della conduzione del più importante festival di musica europeo.

Alessandro Cattelan (screenshot Instagram)

A soffrire di questa situazione sarebbe però Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez infatti, almeno a sentire il giornalista Alberto Dandolo, “avverte una forte competizione nei suoi confronti”.

VEDI ANCHE—> Gesto vergognoso sul portiere danese: adesso l’Inghilterra rischia grosso

Dopo aver recentemente salutato la sua storica agenzia, Stefano De Martino non riesce ancora a fare il salto di qualità tanto atteso.

Per lui continua la gavetta, con Made in Sud e Stasera tutto è possibile. L’ex ballerino, che ha esordito alla corte di Maria De Filippi, era stato per lungo tempo in ballo come “nome forte” per la programmazione della domenica pomeriggio.

VEDI ANCHE—> Quanto durerà l’emergenza coronavirus nel mondo? La previsione che spaventa

Addirittura si sussurrava che ci fosse in piedi un progetto in cui avrebbe affiancato Lorella Cuccarini nel ritorno al prime time pomeridiano domenicale. Il rifiuto di Lorella avrebbe però bloccato tutto, esacerbando la frustrazione di Stefano.