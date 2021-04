la-regina-elisabetta-compie-95-anni:-le-faranno-visita-i-figli-e-le-nuore

Il 21 aprile la Regina Elisabetta II compie 95 anni e “per lei sarà un giorno triste“. Dopo la perdita dell’amato marito (il principe Filippo d’Edimburgo è morto il 9 aprile scorso) la Sovrana per la prima volta dopo oltre 73 anni di matrimonio si troverà sola nel giorno del suo compleanno. La Royal family però è decisa a non lasciarla sola e alcuni membri si alterneranno per farle visita.

Le visite alla Regina nel giorno del compleanno

La Regina in lutto per la morte del marito non festeggerà il compleanno, così come da tradizione. La famiglia però è decisa a non lasciarla sola nel suo dolore e infatti i parenti più stretti le faranno visita a rotazione. Di sicuro non mancheranno i figli e le nuore della Sovrana che non vogliono rinunciare a starle vicino. E, come riportato dal Sun, hanno deciso di alternarsi (a causa delle restrizioni anti-Covid) a farle visita in quello che è stato definito dalla stampa come “il compleanno più triste nella vita della sovrana“. Si daranno il cambio la figlia Anna, la moglie di Carlo Camilla e la moglie del principe Edoardo Sofia. Kate Middleton, che non ha ancora ricevuto il vaccino, avrà invece un ruolo più distanziato. Non è escluso tuttavia che suo nipote Harry si rechi a trovarla.

Carlo verso il trono

Tra tutte le notizie trapelate in questi giorni, una sola notizia è su tutti i principali tabloid britannici: “La Regina Elisabetta non abdicherà” . È vero però che le voci di una successione al trono del figlio, Carlo, sono insistenti. Il principe, presumibilmente per la pressione, ha lasciato Londra alla volta del suo cottage in Galles per riflettere sul futuro dopo la morte del principe Filippo. Secondo quanto si apprende dal Daily Mail, ci sarebbe stato un incontro straordinario e un presunto ravvicinamento tra il principe Carlo e i suoi figli, il principe William e il principe Harry. Un incontro preteso da Carlo per discutere del futuro della Royal Family e per avere l’occasione per la prima volta di parlare faccia a faccia dopo l’intervista bomba che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey.

La Megxit, l’allontanamento di Harry dalla famiglia, le parole di Meghan Markle in tv, sono stati colpi durissimi per la Regina e per l’intera famiglia. A ciò si sono aggiunti la pandemia e la morte del principe Filippo. La Corona britannica è sotto stress e non è detto che a mettere insieme i cocci questa volta sia la Regina, distrutta per la perdita.